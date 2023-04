Discriminatie, seksuele intimidatie: medewerkers Tweede Kamer doen boekje open

De plenaire zaal tijdens een debat in de Tweede Kamer. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Dat komt naar voren uit een onderzoek naar sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Verder blijkt dat zowel de sociale veiligheid van melders als die van beklaagden onvoldoende is geborgd.

Het zijn vooral Kamerleden en ambtelijk leidinggevenden die zich schuldig zouden maken aan grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om zaken als roddelen, zwart maken, discriminatie, (seksuele) intimidatie, maar ook om ‘oneigenlijke druk om iets te doen dat tegen de regels ingaat of niet integer is.’

Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en in handen van het ANP. Het wordt later maandag openbaar. De Kamervoorzitter besloot in juni 2021 tot het onderzoek nadat zij veel signalen had ontvangen van ongewenst gedrag binnen de Tweede Kamer.

Vorig jaar stapte oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) uit de Kamer, na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag in haar tijd als Kamervoorzitter. Opvolger Vera Bergkamp liet een onderzoek instellen, maar dat voelde voor Arib ‘als dolk in haar rug’.

Al jaren spanning

Hoe dan ook krijgt het bestuur van de Tweede Kamer, inmiddels dus voorgezeten door Vera Bergkamp, er flink van langs in het rapport. De leiding zou zich schuldig maken aan ‘intimideren, schofferen, buitensluiten, negeren en pesten’, zo blijkt uit interviews met klagers, meldt De Telegraaf.

In de Tweede Kamer bestaat al jaren spanning tussen de lagere ambtenaren en hun leidinggevenden. Maar ook tussen ambtenaren en het Presidium, het bestuur van de Tweede Kamer dat de dagelijks leiding over het parlement heeft. Ambtenaren hebben het gevoel dat ze geen ‘nee’ kunnen zeggen.

Ook melden ze ‘kleinerende opmerkingen’, het ‘delen van persoonlijke, vertrouwelijke informatie met anderen’ en ‘sabotage en expres tegenwerken, pesten, schelden en schreeuwen’.

Volgens het onderzoek is er sprake van ‘meer dan een reeks incidenten’. De onderzoekers vinden dat het huidige beleid tegen ongewenste omgangsvormen tekort schiet. Aan het onderzoek deden 428 ambtenaren mee, 173 fractiemedewerkers en 38 Kamerleden. 30 personen zijn geïnterviewd.

Drank

Vorige week onthulde het AD al dat volgens ex-medewerkers en voormalig politici van Forum voor Democratie in die partij ook jarenlang een intimiderende, toxische en onveilige werksfeer heerste.

Ex-FvD’ers die zich negatief over de partij uitspraken, werden bedreigd met torenhoge boetes tot wel 170.000 euro. Desondanks getuigden zij hoe partijleider Thierry Baudet een seksfilmpje naar een medewerkster stuurde. Anderen vertelden hoe Baudet lege drankflessen in de richting van een medewerker gooide.