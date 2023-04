Discriminatie, intimidatie, vieze appjes: medewerkers Tweede Kamer doen boekje open

De plenaire zaal tijdens een debat in de Tweede Kamer. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Afgesnauwd worden, dreigende taal via de e-mail IN HOOFDLETTERS krijgen, gestalkt worden, seksueel getinte appjes krijgen. Te maken krijgen met discriminatie, geroddel, doodzwijgen of buitensluiten.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht kwamen het allemaal tegen, in een studie naar de ‘sociale veiligheid’ in de Tweede Kamer, in opdracht van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zij besloot in juni 2021 tot het onderzoek nadat zij veel signalen had ontvangen van ongewenst gedrag binnen de Tweede Kamer.

Naast de honderdvijftig Kamerleden werken er ook tientallen fractiemedewerkers, zeshonderd ambtenaren, beveiligers, notulisten en griffiers. Alles bij elkaar zijn er zo’n zestienhonderd zogeheten ‘Kamerbewoners’. In navolging van de klachten over de werksfeer onder voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib, moest het onderzoek helder krijgen: is de werksfeer voor hen in het parlement veilig?

Het antwoord: 290 van de 654 geënquêteerde ‘Kamerbewoners’ meldden samen 813 gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Ofwel: van alle melders heeft bijna de helft wel eens last gehad. Bron van het kwaad zijn vaak Tweede Kamerleden of ambtelijke leidinggevenden. Hoewel zij een relatief kleine groep vormen van alle Kamerbewoners, ging de helft van de klachten over hen.

Intimideren, buitensluiten, pesten

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer zelf is ook een van de boosdoeners. Dat zogeheten presidium, waar politieke partijen een Kamerlid voor afvaardigen, heeft samen met voorzitter Vera Bergkamp de touwtjes in handen.

Maar verschillende geïnterviewden noemen de relatie tussen het presidium en de hoogste ambtelijk leidinggevenden ‘ingewikkeld’. Volgens hen worden ambtenaren ‘soms onder de voet gelopen door het presidium, waaronder de voorzitter’. Als het presidium iets wil ‘vinden ze een manier om dat te doen’ “Zij veroorzaken tamelijk extreme werkdruk, ‘nee’ zeggen is er niet of nauwelijks bij.” Dat gaat via ‘intimideren, schofferen, buitensluiten, negeren, pesten’. “Veel ambtenaren [...] zijn weggepest en teleurgesteld vertrokken.”

Let wel: het onderzoek is geen recherchewerk. De waarheid van de meldingen is niet onomstotelijk bewezen. Terwijl er meldingen tussen zitten van ronduit strafbare feiten, zoals discriminatie en dreiging met geweld. Een melder stelt door een leidinggevende onder druk te zijn gezet om ‘seksuele handelingen te verrichten’. Ambtenaren zouden bovendien zijn gesommeerd informatie te wissen, zodat die later niet openbaar kon worden.

Atypische werkplek

Al met al is dit de grimmige opsomming: roddelen, zwartmaken, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, chantage, bedreiging, stalken en zelfs ‘lichamelijk geweld’. Bijvoorbeeld: “Dat er met voorwerpen wordt gegooid.” En het gaat om ‘meer dan een reeks incidenten’, aldus de onderzoekers.

Wat een rol speelt, is dat de Tweede Kamer een atypische werkplek is. Kamerleden, ambtelijke leidinggevenden, ambtenaren: ze vormen een soort driehoeksrelatie die ‘concrete risico’s oplevert’. Want parlementariërs staan onder grote druk, maar hebben ook een unieke positie: ze kunnen niet worden ontslagen, terwijl ze wel flinke druk kunnen uitoefenen op de ambtelijke leiding. Die legt op haar beurt de druk weer bij ambtenaren die onder haar gezag staan.

Die cocktail zorgt al jaren voor problemen. Al sinds de jaren negentig zijn er spanningen tussen politici en de ambtenarij. Maar de tijdgeest is nu een andere. Het verharde politieke klimaat maakt dat de verhoudingen nog scherper zijn geworden, denken klagers. En wat ook speelt: de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag was niet eerder zo groot als nu.

Tal van partijen worstelden intern ook al met dat thema: de PvdA bij de affaire rond Kamerlid Gijs van Dijk, Volt met het vertrokken Kamerlid Gündoğan, D66 dat een stalkende partijprominent bleek te hebben, wat partijleider Sigrid Kaag in het nauw bracht. En recent nog Forum voor Democratie, waar Thierry Baudet voor een verziekte werksfeer zou zorgen.

Angst voor gevolgen

Steeds blijkt ook de worsteling over hoe met meldingen om te gaan. Politieke partijen en hun Tweede Kamerfracties gaan over het eigen interne beleid: er is geen scheidsrechter in dat soort kwesties. Ook de Kamervoorzitter is dat niet. Huidig voorzitter Vera Bergkamp erkende het vorige week nog: “Er is geen gezagsrelatie tussen een Kamerlid en de Kamervoorzitter.” Ofwel: zij kan niet ingrijpen, fracties gaan over de afhandeling van hun eigen affaires. Daarom eindigt het vaak in extern onderzoek, de afsplitsing van een Kamerlid, of zelfs bij de rechter.

Maar ook in de Tweede Kamer lijken ambtenaren, die toch in dienst zijn van de overheid, klem te zitten. Onderzoekers troffen ‘een onoverzichtelijk en niet-sluitend’ aantal meldpunten aan, waardoor fout gedrag ‘moeilijk blijkt aan te kaarten’. Fracties bepalen bijvoorbeeld zelf of en hoe zij intern een meldsysteem inrichten. En als Kamerleden zich misdragen, valt dat weer buiten ‘het werkgebied van andere commissies of instanties’.

Áls er al een melding wordt gedaan. Want er ‘lijkt een zekere terughoudendheid te zijn in de Tweede Kamer om grensoverschrijdend gedrag te melden’. “Angst voor negatieve gevolgen of een gebrek aan vertrouwen in meldkanalen speelt daarin mee.”

Het wrange is: het rapport landt nu bij het presidium, dat zelf dus ook wordt beschuldigd. Maar Kamervoorzitter Vera Bergkamp voorziet daarbij geen problemen. “Wij zullen in de spiegel kijken.” Maar, benadrukt ze, dat moet voor iedereen gelden. “Dus ook Kamerleden en de fractieleiders, daar ben ik niet de baas van. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen.”