Dirk Kuijt en Wesley Sneijder gehoord als getuige in drugszaak Haagse godfather Piet S.

Dirk Kuijt en Wesley Sneijder. Beeld ANP / ANP

Het gaat om de inmiddels opgeheven illegale goksite Edobet, die volgens het Openbaar Ministerie werd opgezet door de zoon van Piet S., Freddy. In afgeluisterde gesprekken hoorde de politie dat Sneijder en Kuijt regelmatig via Edobet zouden gokken. In het geval van Kuijt zou het gaat om forse bedragen. “Dirk Kuijt speelt soms 25 ruggen (25.000 euro) per dag,” zo viel te horen. In een ander gesprek werd gesteld dat Sneijder gokschulden niet aflost. Daarom zouden hij en zijn familie ‘het ziekenhuis ingetrapt moeten worden’.

Kuijt is in februari van dit jaar twee keer verhoord door de politie. In die verhoren, gelezen door deze auteur, gaf hij toe dat hij op Edobet heeft gespeeld, nadat hij zijn actieve carrière als voetballer had beëindigd. Hij vertelde de recherche dat hij speelde op krediet. “Ik liet het vaak staan op de site, maar soms kreeg ik uitbetaald. Ik sprak dan bijvoorbeeld af bij een tankstation met iemand. Ik vond het wel fijn om dit cash te doen, zodat ik anoniem kon spelen.” Volgens Kuijt speelde hij niet om er rijk van te worden. “Ik kreeg wel eens contant uitbetaald. Ik speelde niet om het geld, maar ik vond het leuk om te spelen.”

Sneijder ontkende in een verhoor in januari 2021 dat hij op de site heeft gespeeld. Wel gaf hij toe te zijn benaderd door mensen die zeiden dat hij schulden had, en dat hij garant zou staan voor Wout van K. Tegenover de politie verklaarde Sneijder dat hij dit verhaal herkende. “Het is een neef van mijn vader. Ik heb hem maar één keer gezien. Hij is een meesteroplichter.” Volgens Sneijder ging hij later met de schuldeisers in gesprek, waarop bleek dat hij niets met de schulden te maken had. ‘Ze boden wel tien keer hun excuses aan en daarna gingen ze weg. Ik heb nooit meer iets van ze gehoord.’

Gokken op een goksite zonder Nederlandse licentie is strafbaar, stelt de Kansspelautoriteit. Strafrechtdeskundigen stellen dat met name Kuijt zich zorgen zou moeten maken, omdat het aannemen van cash geld op tankstations zou kunnen duiden op witwassen. Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff denkt dat Kuijt een strafbaar feit heeft gepleegd. “De optelsom van het door Kuijt gokken op een hoogstwaarschijnlijk illegale site en het cash ophalen van winsten bij een tankstation neigen naar de kwalificatie van schuldwitwassen. Betoogd kan dan immers worden dat je in die situatie redelijkerwijs had moeten weten dat het geld van misdrijf afkomstig was.”

Onderzoek Taxus

Het is woensdag 3 februari 2021 klokslag twaalf uur als Dirk Kuijt gaat zitten tegenover twee rechercheurs van de Haagse politie. Een van de agenten herinnert Kuijt eraan dat ze eerder telefonisch contact hebben gehad. In dat gesprek was de oud-spits van Feyenoord, Liverpool en Oranje medegedeeld dat de politie hem als getuige in een strafzaak wil verhoren.

Kuijt hoort de agenten vertellen dat de politie in september 2020 verschillende verdachten heeft aangehouden in binnen- en buitenland. Dat was niet zomaar, want de recherche heeft jaren gewerkt aan onderzoek Taxus. Dat richt zich op de vermeende drugsorganisatie van de Haagse ‘godfather’ Piet S. en zijn zoon Freddy. De verdenkingen tegen Piet S. liegen er niet om. Hij wordt verdacht van grootschalige en wereldwijde soft- en harddrugshandel, witwassen, mishandeling en deelname aan een criminele drugsorganisatie. Het OM noemt Piet S. ‘de eindbaas van de bv’.

In de verhoorkamer gaan de rechercheurs verder. Ze vertellen Kuijt dat het politieonderzoek ook zicht heeft gekregen op een gokwebsite met de naam Edobet. Uit afgeluisterde gesprekken is volgens hen gebleken dat de voormalige topvoetballer gebruik zou hebben gemaakt van de site. De rechercheurs pakken het dossier erbij en lezen rustig voor. “Dirk Kuijt, dat soort spelers spelen bij hun. En die spelen grof.” Er is ook nog een ander gesprek dat ze de ex-voetballer voorhouden. “Dirk Kuijt speelt soms 25 ruggen (25.000 euro) per dag.” Er valt een stilte in de kamer.

De rechercheurs vragen de oud-voetballer, tegenwoordig actief als voetbalanalist op tv, of het klopt. Kuijt knikt. “Nadat ik daar was gestopt met voetballen speelde ik daar wel eens. Ik speelde niet voor zulke bedragen.”

Geheime tip: Piet en Freddy S. zijn de bazen van de goksite Edobet

Ruim een jaar eerder, op 14 januari 2020, ontvangt het onderzoeksteam Taxus een tip van het Team Criminele Inlichtingen (TCI). De inlichtingendienst van de politie hoorde van een informant het volgende: “Piet en Freddy S. zijn de bazen van de goksite Edobet.”

Uit onderzoek van de politie blijkt dat in maart 2017 op Curaçao het bedrijf FA Entertainment is opgericht. Binnen dit bedrijf wordt vervolgens Edobet opgezet, een goksite waarbij op sportwedstrijden ingezet kan worden. Ook lijkt er een online casino te zijn, waar blackjack of roulette gespeeld kan worden.

De goklicentie is door Curaçao verstrekt, maar dat betekent niet dat er in Nederland gespeeld mag worden. Pas vanaf 1 oktober van dit jaar is de Nederlandse gokmarkt opengesteld voor een aantal bedrijven die daarvoor een vergunning hebben gekregen. Het OM betitelt Edobet dan ook als een illegale goksite en denkt dat Freddy S. de grote man achter de goksite is. Het zou volgens justitie wel eens een witwasvehikel kunnen zijn voor de organisatie.

Encrochat

In het voorjaar van 2020 volgt een grote doorbraak, want door het kraken van het Encrochatnetwerk kan de politie live meelezen met de gebruikers van versleutelde telefoons. Ook Freddy en Piet S. wanen zich onbespied en weten niet dat de politie kan meelezen.

De recherche ziet dat Freddy op 12 mei 2020 zijn vader keurige visitekaartjes stuurt, met daarop een verwijzing naar de website van Edobet. Ook kan er een inlognaam en een wachtwoord worden ingevuld. Uit de vele onderschepte berichten trekt het rechercheteam de conclusie dat Freddy zich bezighoudt met het terughalen van schulden van gokkers. Daarbij valt op dat de bedragen die worden geïncasseerd uitsluitend contant worden overgebracht.

Edobet verstrekt een krediet aan spelers, waarna winst of verlies contant worden verrekend. Vaak gaat het daarbij om bedragen van 10.000 euro. Of in het geval van Dirk Kuijt om ‘25 ruggen per dag’.

De rechercheurs hebben een hoop vragen voor Kuijt. Die vertelt hen dat hij ‘via andere voetballers’ hoorde hoe hij moest spelen. Hij kreeg een telefoonnummer, stuurde eenn appje aan de gebruiker met dat nummer en kreeg daarna een inlog en een wachtwoord. Vervolgens kreeg hij een krediet om mee te spelen.

“Ik kreeg wel eens contant uitbetaald. Ik speelde niet om het geld, maar ik vond het leuk om te spelen. De site lijkt erg op Unibet,” zegt Kuijt tegen de politiemensen aan de andere kant van de tafel. Zij vragen hem hoe de betaling verliep “Ik liet het vaak staan op de site, maar soms kreeg ik uitbetaald. Ik sprak dan bijvoorbeeld af bij een tankstation met iemand. Ik vond het wel fijn om dit cash te doen, zodat ik anoniem kon spelen.”

Privacy

Precies twee weken later zit de oud-aanvaller van Oranje opnieuw tegenover dezelfde rechercheurs. Want de politie heeft nog een hoop vragen voor de oud-voetballer. Wie was bijvoorbeeld de voetballer die hem in contact had gebracht met Edobet? “Het was een voetballer met wie ik in het verleden bij Feyenoord heb gespeeld. Vanwege zijn privacy noem ik zijn naam liever niet,” reageert Kuijt, die ook vertelt dat hij in het najaar van 2017 voor het eerst begon met spelen op Edobet.

Ook krijgt Kuijt de vraag bij welk tankstation hij afsprak voor zijn contante betalingen. “Dat was een tankstation tussen Rotterdam en Noordwijk. De laatste afspraak was meer dan een jaar geleden.”

Dan nemen de ondervragers weer het woord. “Wij hebben informatie waaruit blijkt dat je een keer hebt afgesproken met iemand, maar dat je er niet stond omdat je het niet durfde aan te nemen. Kan jij je dit herinneren?” Kuijt zegt van niet. “Ik had het in die periode best druk, dus misschien kan het best een keer zijn voorgekomen dat ik niet ben komen opdagen bij een afspraak.” En passant vertelt hij ook nog dat hij door zijn contactpersoon was gevraagd te investeren in een legale goksite in Malta. “Maar toen ik aangaf dat ik daar geen interesse in had, was het klaar.”

Dirk Kuijt en Wesley Sneijder. Beeld ANP / ANP

Kuijt blijkt niet de enige voormalig topvoetballer over wie in afgeluisterde gesprekken gesproken werd. Een week vóór het eerste verhoor met Kuijt zitten dezelfde rechercheurs tegenover de man die in 2010 de Italiaanse topclub Internazionale naar de winst van de Champions League loodste. Diezelfde zomer sloot hij af als gedeeld topscorer van het WK. Op 26 januari 2021 neemt hij plaats in een ruimte tegenover dezelfde rechercheurs die zijn vriend Kuijt later zullen verhoren.

“Uit door ons afgeluisterde gesprekken blijkt dat jij eind 2019 bedragen hebt gewonnen, maar ook verloren. Uiteindelijk moest je een bepaald bedrag betalen, maar deed dat niet. Wat kan je daarover verklaren?” Wesley Sneijder reageert meteen. “Zoals ik al zei, ik heb nooit op deze site gespeeld.” De rechercheurs vertellen Sneijder dat uit de gesprekken blijkt dat hij en zijn familie zouden zijn bedreigd, omdat hij niet wilde betalen. Ze pakken de documenten erbij en lezen de opgenomen gesprekken rustig voor.

‘Mag ook een wijf zijn’

“Effe dat broertje van hem, voordat we geld gaan vragen, in het ziekenhuis slaan. Dus die laat ik effe zijn oogkas breken, gewoon effe goed. En dan kunnen ze twee of drie keer betalen. (...) Die jongen heeft Wesley gebeld, hij heeft één keer teruggebeld. We gaan ook niet meer vragen om geld, eerst gewoon het ziekenhuis in laten trappen. Mag ook een wijf zijn, als het maar iemand van die familie is. Zijn moeder, tante, oma, het kan mij niet schelen wie. Ze willen toch niet anders? Dus gewoon echt een goed pak slaag geven. En dan ga ik wel een berichtje sturen naar Wesley, dat ik degene ben die erachter zit. En dat het een waarschuwing was. En dat het tien keer erger wordt als hij zijn schuld niet twee keer betaalt.”

“Ok,” zegt Sneijder. “Het is duidelijk. Ik ga eerlijk zijn.” Daarop licht hij een en ander toe. Hij vertelt het verhaal te kennen, maar zelf nooit op Edobet gespeeld te hebben. Ruim anderhalf jaar geleden, zo vertelt de Utrechtse oud-voetballer, zat hij in de bus van zijn amateurclub DHSC en werd hij anoniem gebeld. Daarin werd gezegd dat hij een schuld moest betalen, omdat hij garant zou staan voor ene Wout van K. “Die ken ik,” zegt Sneijder tegen zijn verhoorders. “Het is een neef van mijn vader. Ik heb hem maar één keer gezien. Hij is een meesteroplichter.” In de bus zegt Sneijder aan de telefoon geen zin te hebben in gedoe en hangt op.

Later werd hij opnieuw gebeld, en dan zegt Sneijder dat hij wel met de mannen in gesprek wil. Hij spreekt af in het restaurant van een vriend in Nieuwegein (diezelfde vriend hij ook heeft meegenomen naar het politieverhoor), waarna er drie mannen bij de twee aan tafel komen zitten. Ze herhalen dat Wout van K. hen heeft gezegd dat de familie Sneijder garant zou staan voor de schulden. “Ik zei toen letterlijk ‘dan moet je Wout nu maar even bellen’.” Een van de mannen pakt zijn iPhone en belt via Facetime naar Wout, terwijl Sneijder uit beeld blijft. De mannen vragen Wout of het nog steeds klopt dat Sneijder garant staat voor zijn schulden. Ja, zegt Wout.

Leven lang in de misdaad

Wout van K. is niet zomaar ‘een meesteroplichter’. In een uitgebreid portret van Vrij Nederland komt naar voren dat hij er al een hele carrière in de misdaad op heeft zitten. Hij zat onder meer in de autohandel. ‘Hij deed zich regelmatig voor als koper en reed vervolgens weg om nooit meer terug te komen. Hij was ook betrokken bij drank- en sigarettensmokkel, en bij een wiettransport in Rotterdam’, zo tekent het blad op.

Uit datzelfde artikel blijkt dat Wout van K. zich bij justitie aanbood als een soort kroongetuige. Naar eigen zeggen kon hij vertellen wie er achter de moord op de criminelen Sam Klepper en Jan Femer zat. Bovendien werkte hij aan een deal met justitie omdat hij kon verklaren dat een grote Joegoslavische crimineel een moordaanslag op officier van justitie Koos Plooij wilde plegen. Uiteindelijk werden de verklaringen van Wout van K. als volstrekt onbetrouwbaar beoordeeld.

Naast Wout van K. duikt er nog een oudgediende uit het criminele milieu op in het dossier. Het is de twee jaar geleden overleden Kobus Lorsé, ook wel bekend als ‘de Zigeunerkoning’. Lorsé verdiende zijn geld in de drugshandel en werd verdacht van de moord op zijn schoonzoon, maar werd daarvoor nooit veroordeeld.

Uit de onderschepte berichten blijkt dat Lorsé erg actief was op Edobet. Zo zou hij door het gokken een schuld van ruim 165.000 euro hebben opgebouwd. Freddy vraagt in april 2020 aan zijn vader Piet of Lorsé nog geld heeft. “Hij moet betalen, anders komen we een beetje in de knoop.” Lorsé is in die periode aangehouden door de politie. “Er was geld bij hem in beslag genomen, maar niet veel.” Of Lorsé uiteindelijk zijn schuld nog inlost is onduidelijk.

Hete brij

Terug naar de Utrechtse verhoorkamer. Sneijder vertelt zijn ondervragers dat Wout van K. aan de telefoon om de hete brij heen draait. Volgens hem wisten de drie mannen daardoor genoeg. ,,Ze boden wel tien keer hun excuses aan en daarna gingen ze weg. Ik heb nooit meer iets van ze gehoord.” De politieagenten willen Sneijder en zijn vriend graag foto’s voorleggen en vragen of zij iemand herkennen. Sneijders vriend neemt dan het woord. “Ook al zou ik hem herkennen, dan dan zou ik zeggen dat ik hem niet herken. Voor onze veiligheid.”

Het Openbaar Ministerie heeft via een woordvoerder laten weten niet te willen reageren op vragen.

De twee voetballers hebben in De Telegraaf gereageerd. Sneijder: ‘Toen ik keihard kon bewijzen dat dit niet waar was, was dit verhaal afgedaan.’ Dirk Kuijt: ‘De periode dat ik gokte via Edobet ligt inmiddels ver achter me en ik word liever niet meer herinnerd aan deze tijd.’

Reactie Sven Binkhoff: “Uit het dossier zoals dat er nu ligt, kan worden afgeleid dat zowel Kuijt als Sneijder nog de status van getuigen hebben en op dit moment niet als verdachten zijn aangemerkt. Het is niet ondenkbaar dat dit nog verandert, zeker als we kijken naar de informatie die er ligt over Kuijt. De optelsom van het door Kuijt gokken op een hoogstwaarschijnlijk illegale site en het cash ophalen van winsten bij een tankstation neigen naar de kwalificatie van schuldwitwassen. Betoogd kan dan immers worden dat je in die situatie redelijkerwijs had moeten weten dat het geld van misdrijf afkomstig was.”