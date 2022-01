Directeur van de Floriade blijft optimistisch: ‘Ik word niet nerveus van tegenvallers’

Het aftellen is begonnen voor de Floriade in Almere. Zal het lukken om de verwachte twee miljoen bezoekers te trekken? Veel hangt af van corona en de corona-maatregelen.

Zijn grootste zorgen? Directeur Hans Bakker van de Floriade Expo 2022 grinnikt. “De organisatie van Floriade is een complex proces. Het komt erop neer dat we hier in Almere in korte tijd een hele Efteling uit de grond trekken. Ik werk met een dashboard met meer dan honderd kritieke processen die van week tot week worden bijgehouden. Als ergens vertraging dreigt, geven we daar meteen gas. Ik heb als directeur van de RAI geleerd niet nerveus te worden van onverwachte tegenvallers, die horen nu eenmaal bij de evenementenbusiness. Ik weet uit ervaring ook dat het bijna altijd goedkomt.”

Optimisme

Met nog minder dan honderd dagen te gaan voor de opening van Floriade behoudt directeur Bakker een optimisme dat uit het hardste eikenhout gesneden lijkt. Hij heeft nog steeds alle vertrouwen in een goede afloop van de zevende editie van de internationale tuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland wordt gehouden. Dat de aflevering in Almere plaatsvindt in onzekere tijden van corona, doet daar weinig aan af. “We houden met alle scenario’s rekening. Er liggen draaiboeken klaar voor een evenement zonder belemmeringen, maar ook voor een evenement met een gelimiteerd aantal bezoekers per dag, een teststraat en een aangepaste routing.”

In de begroting wordt rekening gehouden met twee miljoen bezoekers in een half jaar tijd. Ook dat moet nog steeds haalbaar zijn, verwacht Bakker. “Als alle beperkende maatregelen in april zijn opgeheven, kunnen we misschien wel richting de drie miljoen gaan. Ik kan mij voorstellen dat mensen na alle narigheid van de afgelopen jaren wel toe zijn aan een verzetje. Een bijkomend voordeel is dat deze Floriade in de achtertuin van Amsterdam wordt gehouden: er wonen heel veel mensen in de buurt.” En, daar is de optimist weer: “De natuur heeft een handje meegeholpen. De weersomstandigheden waren nog nooit zo gunstig in de aanloop naar een Floriade.”

Twee hoofdrolspelers naar Den Haag

De mensen, dat is een ander verhaal. Het is mooi dat er na een lange formatie in Den Haag eindelijk weer een kabinet kwam, maar dat beroofde Floriade in het zicht van de finish in één klap van twee hoofdrolspelers: burgemeester Franc Weerwind en voorzitter Eric van der Burg van de raad van commissarissen. Bakker: “Ik ben heel even chagrijnig geweest. Het gaat om twee mensen die goed waren ingewerkt en belangrijk waren voor de organisatie.” Inmiddels is oud-minister Ank Bijleveld aangetreden als waarnemend burgemeester, een nieuwe commissaris wordt later deze maand gepresenteerd. Een zwaargewicht, belooft Bakker.

Nog meer ruis: voor de jaarwisseling was de bv in een kort geding verwikkeld tegen de voorganger van Bakker, Sven Stimac. Deze was in maart ontslagen omdat hij een rapport over een kostenoverschrijding met 15 miljoen euro maanden onder de pet had gehouden en vervolgens weigerde te snijden in de begroting. Stimac eiste in kort geding dat zijn salaris in elk geval zou worden doorbetaald tot eind 2023. De rechter besliste anders, maar was dan ook de enige financiële meevaller in een maand waarin onder meer bekend werd dat Floriade zelf een half miljoen moet ophoesten voor de voorfinanciering van het restaurant omdat de exploitant het risico te groot vindt vanwege corona.

Voorzichtig met uitgaven

Het laatste tekent de onzekerheid in de markt over het evenement. Dat geldt ook voor de sponsoren die het massaal laten afweten. Op de geraamde inkomsten van 10 miljoen euro is een risicoreservering van 6,4 miljoen gemaakt. “Dat valt tegen,” zegt Bakker. “Het heeft natuurlijk alles te maken met corona. Alle bedrijven zijn momenteel voorzichtig met hun uitgaven. De enige bedrijfstakken met geld en belangstelling zijn het online gokken, de cryptomunten en het fastfood, maar dat zijn nou precies de bedrijven die helemaal niet passen bij ons uitgangspunt van duurzaamheid en duurzame voedselproductie.”

Met alle tegenvallers is het prijskaartje van Floriade opgelopen van 10 miljoen naar minstens 40 miljoen. Als de Expo achter de rug is, moet daar een onafhankelijk onderzoek naar worden gedaan, vindt Frits Huis van Leefbaar Almere. De nestor van de gemeenteraad is het enige raadslid dat de toewijzing van Floriade aan Almere in 2012 heeft meegemaakt. Huis: “In mijn ogen zijn er twee grote fouten gemaakt. Het evenement is veel te optimistisch begroot om het binnen te krijgen. En, we zijn veel te laat geweest met de oprichting van de bv in 2016. Daardoor is het veel te lang bij de ambtenaren blijven liggen.”

Flopiade

Huis maakte tussen 2014 en 2018 deel uit van het college. “Ik kijk ook kritisch naar mijzelf. We hebben er onvoldoende fel op gezeten.” De moeizame start, de vele wisselingen van de wacht in het stadsbestuur en de leiding van de bv én de periodieke meldingen van nieuwe financiële tegenvallers waren koren op de molen van de oppositie, aangevoerd door de PVV die geen mogelijkheid onbenut laat om de noodklok te luiden over de ‘Flopiade’. “Het is politiek een geharnast verhaal geworden,” concludeert Huis. “Als er voortdurend in de raad wordt gehamerd op wat er allemaal niet deugt, blijft er weinig over van het beeld van het feestje voor de hele stad.”

Wat niet wil zeggen dat het toch geen feestje kan worden, voegt Huis er meteen aan toe. “We houden ons hart vast, maar ondanks alle ellende is het nog heel goed mogelijk dat Floriade een succes wordt. Veel hangt af van de coronamaatregelen. Als in april alles weer mag en kan, kan dat ook leiden tot een stormloop. Ik kan mij voorstellen dat de mensen dan enorm veel zin hebben in een evenement als Floriade.” Huis zelf zal er ook zijn. “Ik heb voor vijf tientjes een passe-partout gekocht. Inwoners van Almere krijgen korting, dus dat kon ik natuurlijk niet laten lopen.”