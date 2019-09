Directeur NCD: vrouwenquotum is ontzettend gevaarlijk

Directeur Gerard van Vliet van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren. Beeld ADN Beeldredactie

Vrouwen die dankzij zo’n quotum in topposities komen, kunnen niet altijd op draagvlak rekenen, redeneert hij. En dat ondermijnt hun positie.

NCD noemt de focus op de sekse van topbestuurders een verkeerde insteek. De kwaliteit van bestuurders moet altijd de doorslaggevende factor zijn, aldus Van Vliet. Het is volgens hem beter als de maatschappij eerst de juiste omgeving creëert waardoor vrouwen kunnen ‘floreren’.

Goede afspraken

Zo moet het onderwijssysteem ervoor zorgen dat meisjes net zo vaak voor een technische opleiding kiezen als jongens. Daarnaast moeten vrouwen thuis goede afspraken kunnen maken zodat ze voldoende ruimte hebben voor een uitdagende baan. “Een topfunctie kun je niet zomaar erbij doen. Het zijn veeleisende, stressvolle, moeilijke banen. Je moet 24 uur aanspreekbaar zijn,” waarschuwt Van Vliet.

De adviesorganen Sociaal-Economische Raad (SER) en de Commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht willen dat Nederlandse bedrijven een verplicht quotum krijgen voor het aantal vrouwen in topposities. De SER stelt voor om het quotum alleen voor raden van commissarissen in te stellen, terwijl de Commissie adviseert om een verplicht percentage in te voeren voor vrouwelijke commissarissen en directeuren.