Directeur KLM Health: ‘Mondkapjes geven valse vorm van bescherming’

Reizigers op luchthaven Schiphol dragen mondkapjes. Beeld ANP

“Wie een mondkapje gebruikt, beschermt zijn omgeving tegen wat je uitademt. Om jezelf te beschermen, is het nauwelijks effectief, tenzij je een zieke behandelt.” Het eerste advies is meteen een aanbeveling om niet te doen wat mondiaal massaal gebeurt: een mondkapje dragen om besmetting met Covid-19 te voorkomen, de coronavirusvariant die de wereld momenteel in zijn greep heeft.

“We krijgen heel veel vragen over mondkapjes,” zegt directeur Brinio Veldhuijzen van Zanten van KLM Health Services, een van de grootste medische adviesbedrijven van ons land. “Wij adviseren niet om die te gebruiken, behalve als je in de buurt bent van iemand met de verschijnselen van corona. Díe moet je dan een mondkapje geven.”

Bovendien beschermt lang niet elk mondkapje tegen virussen. “En bij de kapjes die dat wel doen, houd je het echt niet vol om ze 24 uur per dag goed te gebruiken. Het dragen is best belastend en je moet ze na een uur of acht wisselen. Het geeft een valse vorm van bescherming. Zo’n mondkapje ga je steeds goed zetten, je zit er vaak aan te friemelen; je bent dus meer bezig mogelijke besmetting van je handen naar je gezicht te brengen dan nodig is.”

12.000 KLM’ers

De zelfstandige gezondheidsdienst van luchtvaartmaatschappij KLM waakt met 200 medewerkers over 12.000 vliegende KLM’ers, zakelijke klanten en bedrijven die KLM Health Services hebben ingehuurd voor medische adviezen. Daarnaast krijgt het bedrijf deze weken veel vragen over corona van zowel frequente zakenreizigers als vakantiegangers.

Veldhuijzen van Zanten erkent dat psychologie een belangrijke rol speelt. “Op heel veel vluchten uit Azië dragen mensen mondkapjes, Bij KLM doet het personeel dat niet. Daar kwamen opmerkingen van passagiers over en sommige bemanningsleden stelden er ook prijs op. Daarom heeft KLM op ons advies het dragen ervan ook niet expliciet verboden.”

Ook personeel dat bijvoorbeeld op Schiphol vliegtuigen afhandelt die uit China komen, hoeft geen kapje op. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. Twee Chinese maatschappijen die nog altijd twintig keer per week tussen Schiphol en China vliegen, stellen mondkapjes wel verplicht. “Dus als die worden afgehandeld, bijvoorbeeld door KLM-personeel, moeten mensen wel mondkapjes dragen. Dat is lastig, want zij krijgen dan verschillende adviezen.”

Onevenredig groot

Door alle aandacht voor corona is onder reizigers de angst voor besmetting volgens de arts onevenredig groot. “Als iemand zit te hoesten, wordt al snel gedacht: dat zal wel corona zijn. Maar het gaat om de combinatie hoge koorts, kortademigheid en herkomst.”

Het advies is om zieke mensen te mijden; maar dat wordt lastig, aan boord van een vliegtuig. Toch is er geen reden tot angst. “Natuurlijk, als je met veel mensen dicht bij elkaar zit, kan het besmettingsgevaar groter zijn. Maar coronavirussen overleven slecht buiten het lichaam en zijn te bestrijden door goed met zeep te wassen. De kans op besmetting met het coronavirus in een vliegtuig is heel klein. De lucht circuleert veelvuldig en er zitten hepafilters in het luchtsysteem die ook virussen eruit filteren.”

Medewerkers van KLM Health Services hebben de afgelopen weken KLM-bemanning extra getraind op coronamaatregelen. “Wij willen altijd al dat de bemanning contact opneemt met de grond als er een zieke aan boord is,” zegt Veldhuijzen van Zanten. “Dan schakelen we een arts bij, die de call maakt. Bij twijfel schakelen we de GGD in.” De afgelopen weken is dat volgens hem een paar maal gebeurd. “Maar er is nog nooit een corona-alarm gegeven. We hebben één of twee keer met de GGD overlegd; maar het oordeel was: niets aan de hand.”

Hij maakt zich echter geen illusies. “We moeten er echt rekening mee houden dat ook hier enkele gevallen opduiken. Dat kan op Schiphol zijn, maar ook in een willekeurige andere plaats.”

Veldhuijzen van Zanten, die ook lid is van de Iata Medical Advisory Group, een medisch overlegorgaan van alle luchtvaartmaatschappijen, roept daarbij op tot kalmte. “In Nederland is de kans om besmet te raken minimaal. De schrik is soms infectueuzer dan de ziekte zelf. Natuurlijk moet je het alle aandacht geven, maar het ook weer relativeren. Je hoort niemand over de griepgolf die nu in Nederland heerst. Bij elke griepgolf sterven gemiddeld tussen de achthonderd tot duizend mensen extra. Met griep hebben we leren leven, met corona weet je het niet.”