Directeur Heineken Nederland: ‘Pijn in de horeca blijft nog jaren’

Thuistaps in de lift

Dat Heineken de weggevallen omzet uit de horeca inhaalt via supermarkt en slijter is volgens Böhm onzin. “Natuurlijk zit er een stijging in de verkopen in supermarkten en slijters als cafés dicht zijn. Maar die groei is nu al veel beperkter. Onze afzet aan de horeca staat dit jaar 67 procent in de min, met 10 procent plus in de winkels.”

Online groeit de bierverkoop explosief, maar die is nog altijd relatief klein. Vóór zijn overstap naar Heineken Nederland zette Böhm in Amsterdam online slijter Beerwulf op. “Hun grootste probleem is nu om de enorme groei aan te kunnen.”

Vooral thuistaps nemen een enorme vlucht. “Dat gaat om meer dan een verdubbeling van de reguliere verkopen. Mensen proberen toch die horecabeleving in huis te halen.”