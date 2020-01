Directeur-generaal Belastingdienst weggestuurd om toeslagenaffaire

Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal van de Belastingdienst, is de wacht aangezegd. De nasleep van de toeslagenaffaire is de reden dat hij binnen enkele weken moet vertrekken, zo bevestigen Haagse bronnen.

Uijlenbroek kan zich naar verluidt niet vinden in de verschillende scenario’s die op tafel liggen om de dienst beter te laten functioneren.

Ambtenaren van de Belastingdienst riepen eind november al op tot maatregelen tegen leidinggevenden die verantwoordelijk waren voor de toeslagenaffaire. Daarbij werden toeslagen voor kinderopvang onrechtmatig stopgezet. Medewerkers vinden dat betrokkenen disciplinair moeten worden gestraft. Sommigen drongen aan op het inschakelen van de Rijksrecherche, zo bleek uit woedende reacties van medewerkers op de Beeldkrant, het intranet van de Belastingdienst.

Ambtenaren van de Belastingdienst luchten daar hun hart over de toeslagenaffaire en drongen erop aan dat alsnog ‘verantwoordelijkheid’ zou worden genomen. Ambtenaren vonden de reacties van de top van de Belastingdienst en staatssecretaris Snel (Financiën) veel te slap.

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) stapte op 18 december al op vanwege de toeslagenaffaire. Snel kwam tot de conclusie dat zijn positie onhoudbaar was geworden in de zogeheten toeslagenaffaire. De afgelopen dagen bleek dat de gehele oppositie het niet meer in hem zag zitten. En ook binnen de coalitiepartijen werd getwijfeld of Snel nog wel de man was om de problemen bij de Belastingdienst op te lossen.

De affaire draait om honderden, maar waarschijnlijk duizenden ouders die door de Belastingdienst ten onrechte zijn aangemerkt als fraudeur waardoor zij tot vele tienduizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Ten onrechte werden zij door dwangbevelen en loonbeslagen in grote problemen gebracht.

Zwartgelakte dossiers

Hoewel Snel beterschap beloofde en een regeling trof om de gedupeerde ouders te compenseren, bleek een week voor zijn vertrek dat ambtenaren bij de Belastingdienst nog steeds te veel volgens de regeltjes werkten en te weinig rekening hielden met ‘de menselijke maat’.

Toen ouders hun dossiers opvroegen om te weten te komen waarom ze ooit als fraudeur waren aangemerkt, bleken veel pagina’s zwartgelakt. Hoewel daar redenen voor waren (gegevens van derden moeten volgens de wet worden zwartgelakt) had ouders op zijn minst moeten worden uitgelegd waarom dat zo was, volgens Snel.