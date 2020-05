Directeur Fiod treedt gedwongen af vanwege toeslagenaffaire

Beeld ANP XTRA

De afscheidsbrief van de topambtenaar is in handen van Follow the Money (FTM). Daaruit blijkt dat het gedwongen vertrek verband houdt met de toeslagen affaire. ‘Ik heb geen betrokkenheid, wetenschap en directe verantwoordelijkheid gehad bij de behandelingen van de toeslagen,’ schrijft Van der Vlist. ‘Dat neemt niet weg dat mij vanmorgen is gevraagd een stap terug te doen.’

Het ministerie van Financiën stelde afgelopen week vijf topambtenaren op non-actief, Van der Vlist was daar één van. Dit gebeurde nadat het ministerie dinsdag aangifte deed tegen de Belastingdienst voor beroepsmatige discriminatie en ‘knevelarij’. Knevelarij is het bewust ten onrechte opeisen van geld.

In de toeslagenaffaire behandelde de Belastingdienst vele honderden ouders onterecht als fraudeur. Zij moesten kindertoeslag terugbetalen, veel van hen raakten hierdoor in diepe schulden. Later bleek dat de Belastingdienst ouders met een dubbele nationaliteit extra streng controleerde op fraude.