Directeur Dance Valley beschuldigd van verkrachting, hij ontkent aanklacht

Carolina Sepúlveda deelde haar verhaal dinsdag op een Instagramaccount dat MeTooverhalen uit de muziekindustrie verspreidt. Ze zegt daarin op 10 april van dit jaar verkracht te zijn nadat ze samen met vrienden de festivaldirecteur had ontmoet in een bar in Madrid.

“Hij vertelde ons dat hij daar alleen was omdat zijn vrouw ziekjes was,” vertelt Sepúlveda, die kunstenares is, telefonisch aan Het Parool.

Nadat Sepúlveda en haar vrienden met B. nog wat gingen drinken in een andere bar, besloot ze rond 02.00 uur naar huis te gaan, vertelt ze. Daarop stelde B. volgens haar voor om met haar mee te lopen omdat zijn ‘hotel op dezelfde route’ lag. Onderweg zou hij interesse hebben getoond in de kunst die ze maakt en gevraagd hebben of hij een van haar kunstwerken mocht zien.

“En toen ik deur van mijn huis opende, werd het een nachtmerrie,” zegt Sepúlveda. “Toen begon alles.” B. zou haar in haar huis verkracht hebben en toen hij wegging gedreigd hebben om haar te vermoorden als ze zou vertellen wat er gebeurd was.

Ziekenhuis

B. laat via een persverklaring weten ‘kennis te hebben genomen van verschillende berichten die over mij in de media zijn verschenen’. ‘Ik ontkende, en ontken nog steeds de beschuldigingen van deze vrouw. Het klopt dat ik eerder dit jaar in Spanje ben aangehouden, maar in de strafprocedure die naar aanleiding van de beschuldigingen heeft plaatsgevonden, waarin beide versies van het verhaal werden gehoord, ben ik door de Spaanse rechter vrijgelaten. Ik zie de uitkomst van deze procedure met vertrouwen tegemoet. Ik zal mij onthouden van verder commentaar (voorlopig).’

Documenten die in handen zijn van Het Parool bevestigen dat Sepúlveda op de door haar genoemde datum naar het ziekenhuis is gebracht. Een dokter verklaart daarin dat er ‘sporen van ejaculatie op de kleding’ van de vrouw zijn gevonden en dat die door de politie zijn meegenomen voor onderzoek.

Mysteryland, Dance Valley

De 49-jarige B. is een bekende festivalorganisator die al bijna drie decennia meedraait in de industrie. In 1993 was hij medeorganisator van de eerste editie van Mysteryland. Twee jaar later startte hij met Dance Valley, dat zijn naam ontleent aan het heuvelachtige terrein in Spaarnwoude waar het gehouden wordt.

Naast Dance Valley is B. ook verantwoordelijk voor de organisatie van nachtfestival Ground Zero in Bussloo en voor Dutch Valley, dat in hetzelfde weekend plaatsvindt als Dance Valley en op hetzelfde terrein wordt gehouden, maar dan met louter Nederlandse artiesten.

Afgelopen weekend vonden Dance en Dutch Valley plaats. Onder anderen Nicky Romero, Kris Kross Amsterdam, Benny Rodrigues, Anouk, Snelle en de Snollebollekes traden op. Beide evenementen waren zo goed als uitverkocht.