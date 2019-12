Directeur Aidsfonds: ‘Stop de vooroordelen, zodat we er open over kunnen zijn’

Het aantal hiv-infecties in Nederland is in tien jaar tijd gehalveerd. Toch is er nog veel werk te verzetten, zegt directeur Mark Vermeulen van het Aidsfonds. Zondagmiddag werd vanwege Wereld Aids Dag op het Beursplein een standbeeld onthuld van een huilende vrouw.

Het knalroze beeld van de jonge vrouw, staand in een waterbassin, laat elke veertig seconden een traan. De traan staat symbool voor het feit dat er iedere veertig seconden iemand in de wereld aan aids sterft. Het water in het bassin verbeeldt de 32 miljoen mensen die sinds de uitbraak van de epidemie in de jaren tachtig zijn overleden. Dit jaar zijn er in de wereld 770.000 mensen aan de ziekte gestorven.

De onthulling van het beeld vormt de aftrap van de landelijke campagne ‘Stop Aids. Uit liefde voor alle liefdes’. Mark Vermeulen (40), sinds een jaar directeur van het Aidsfonds, heeft de ambitie om het aantal hiv-infecties in Nederland over twee jaar naar nul te brengen. “Als het ergens kan, is dat in Nederland, waar de kennis over hiv en de medicijnen aanwezig zijn en waar de hiv preventiepil Prep sinds augustus via de GGD voorhanden is. We zouden dan het eerste land ter wereld zijn waar geen nieuwe infecties bij komen.”

Minister Bruins van Volksgezondheid liet al weten dat dat niet erg realistisch is. “Maar we mogen toch wel durven dromen,” zegt Vermeulen. “We hebben er wel politieke steun voor nodig.”

22.000 Nederlanders

In Nederland leven ruim 22.000 mensen met hiv. 92 procent wordt hiervoor behandeld met medicijnen. Bij 95 procent van de behandelde mensen is de hiv-infectie niet meer detecteerbaar in het lichaam. Zij kunnen het virus niet meer overdragen. Jaarlijks sterven er echter nog zo’n twintig aan aids.

Hiv neemt in Nederland al jaren af. Tien jaar geleden lag het aantal infecties nog op 1250 per jaar, dit jaar ligt dat aantal op 664.

Sinds afgelopen zomer is de zogenaamde Prep-pil, die besmetting met het virus voorkomt, voor 6.000 homomannen in Nederland verkrijgbaar. Hiervan zijn 1800 pillen beschikbaar voor Amsterdamse mannen. Om de pil via de GGD Amsterdam tegen tien euro per maand te krijgen, zijn criteria gesteld. De pil wordt verstrekt aan mannen die veel wisselende contacten hebben en een hoger risico hebben hiv op te lopen. “Met deze pil krijgen we een nieuwe vrijheid om van seks te genieten,” zegt Vermeulen.

“Met de Preppil zullen we straks niet meer die langzame afname van de hiv-infecties zien, maar komt er hopelijk een knik in de dalende lijn naar tweehonderd per jaar. Het aantal infecties kan dan in 2022 op nul uitkomen.”

Meer bespreekbaar

Prep wordt volgens Vermeulen meer bespreekbaar, ook in online dating apps. “Je ziet dat mannen in de app erbij zetten dat ze Prep gebruiken.”

In Amsterdam en Den Haag wordt de Preppil reeds verstrekt, Utrecht moet er nog mee beginnen. “Ik sprak een jongen van 27 uit Utrecht die net een hiv-infectie heeft opgelopen. Hij moest de gang maken naar zijn ouders en hun dit nieuws vertellen. Ik wil dat niemand straks nog naar zijn ouders moet gaan met dit verhaal.”

Zelf heeft Vermeulen ook op zijn 27ste zijn ouders moeten vertellen dat hij hiv heeft. “Ergens is het een keer niet goed gegaan.” Inmiddels is de infectie niet meer detecteerbaar in zijn lichaam. “Maar je moet je leven lang pillen slikken.”

Bovendien hebben mensen nog steeds vooroordelen. “Je zal zeker een wild seksleven hebben gehad, zeggen ze. Of: wist je niet hoe je met een condoom moet omgaan? Je voelt je weggezet. Stop daarmee. Laten we afscheid nemen van die vooroordelen zodat we er open over kunnen zijn. Hiv is voor mij geen doodsvonnis meer, maar voor mensen in andere landen nog wel.”

Weinig openheid

Er is een groep van naar schatting 2.000 mannen in Nederland die niet weet dat ze hiv heeft. “Wij willen deze groep in kaart brengen. Het gaat om homomannen met een migrantenachtergrond en asielzoekers. Ze weten weinig van hiv af en zijn bovendien van huis uit niet gewend te praten over hun seksuele voorkeur.”

Het Aidsfonds deed dit jaar een onderzoek naar kinderen met hiv in Zuid-Afrika, Mozambique, Oeganda, Zimbabwe, Kenia en Nigeria. Uit dat onderzoek is gebleken dat iedere vijf minuten een kind aan aids overlijdt. Bijna de helft van de kinderen met hiv krijgt geen levensreddende medicijnen en sterft voor zijn tweede levensjaar.

Vermeulen: “Ik wil een steentje bijdragen en deel uitmaken van de generatie die een einde maakt aan aids. We hebben alle middelen voorhanden. Het is klaar nu.”

Het beeld van de huilende vrouw werd zondag onthuld door de 11-jarige Jacky, geboren in Gambia. Zij leeft met hiv en verloor haar moeder aan aids. Vermeulen: “Ze zegt altijd: ‘Er zit een draakje in mijn bloed. Ik neem elke dag een pilletje, want dan word ik niet ziek.’ Zij doet er normaal over. Ik vind dat heel Nederland er zo over moet denken.”