Diplomatieke strijd verhardt: Nederland zet Russische diplomaten uit en sluit consulaat Sint Petersburg

Daarom moet Rusland ook zijn handelskantoor in Amsterdam sluiten.

Minister Wopke Hoekstra (CDA) van Buitenlandse Zaken maakte de nieuwe maatregelen zaterdagmiddag bekend. “Rusland blijft proberen spionnen naar Nederland te sturen onder diplomatieke dekmantel,” zei Hoekstra in een mondelinge toelichting op een Kamerbrief over de sancties. “Ondertussen blijft Rusland ook de visa weigeren van onze mensen. Dit is onacceptabel, dus we gaan over tot diplomatieke pariteit. Dat betekent: in Den Haag mogen niet meer diplomaten rondlopen dan wij er in Moskou hebben.”

Hoekstra verwacht dat de spanningen met Rusland ‘verder zullen oplopen’, al blijft de Nederlandse ambassade in Moskou wel open. “We knippen de contacten bewust niet helemaal door, het blijft belangrijk om een lijn open te houden.” Het gaat om ‘ongeveer tien Russen’ die nu worden uitgezet.

Nederland heeft zelf nu te weinig diplomaten in Rusland en kan het werk niet overal uitvoeren, daarom sluit maandag het consulaat-generaal in Sint-Petersburg.

Verhoudingen

Het is een nieuwe episode in de toch al beroerde onderlinge verhoudingen. Vorig jaar maart zette Nederland zeventien Russen het land uit, ook zij waren volgens het kabinet geen diplomaat, maar spion.

Rusland reageerde daar een maand later op door vijftien Nederlandse diplomaten uit te zetten. Wel werd afgesproken dat Nederland nieuwe diplomaten naar het land kon sturen, maar Rusland bleef weigeren om de benodigde visa te verstrekken. Nederland sloeg op vergelijkbare wijze terug en weigerde ook visa omdat de diplomaten die Rusland wil sturen volgens onze veiligheidsdiensten in werkelijkheid spionnen zijn.

Hoekstra wil het aantal actieve diplomaten over en weer nu meer in balans brengen: een tiental Russische diplomaten krijgt daarom twee weken de tijd om Nederland te verlaten. Nederland en Rusland houden dan nog ieder ‘een handvol’ diplomaten ter plekke over.

Betrokken bij MH17

De verhoudingen tussen Nederland en Rusland zijn al jaren slecht. Uit internationaal onderzoek blijkt dat Rusland nauw betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17, waarbij alle 298 inzittenden - onder wie 196 Nederlanders - om het leven kwamen. De Buk-raket was afkomstig van de een Russische luchtafweerbrigade.

Recent maakte het internationale onderzoeksteam MH17 bekend dat president Vladimir Poetin zelf hoogstwaarschijnlijk opdracht had gegeven tot de levering van zwaar wapentuig, waaronder een Buk-raket, aan pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne.

Het Kremlin ontbood vorige week nog de Nederlandse ambassadeur om beklag te doen over de ‘obsessieve manier’ waarop Nederland de Russische Federatie verantwoordelijk probeert te houden voor de ramp met vlucht MH17. Volgens Moskou is dat, ondanks een grote hoeveelheid bewijs, ‘ongegrond’.