Dion Cooper en Mia Nicolai? Waarom je geen bekende naam hoeft te hebben om het Songfestival te winnen

Ervaring met grote live-evenementen hebben Dion Cooper (28) en Mia Nicolai (26) niet, beiden hebben ze slechts enkele uitgebrachte liedjes op hun naam. Beeld Jasper Suyk/AvroTros

Het was oktober 2018 toen bekend werd dat Duncan Laurence Nederland zou vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv een jaar later. De gemiddelde reactie op het nieuws bestond destijds uit twee woorden: ‘Duncan wie?’ Het aanwijzen van een zanger zonder vol palmares was een abrupte trendbreuk na jaren waarin grote namen als Anouk, Ilse DeLange, Waylon, Trijntje Oosterhuis en Douwe Bob voor ons land naar het festival afreisden.

Een kleine acht maanden na die eerste verbazing had Nederland zijn eerste Songfestivalwinst in 44 jaar binnen. Het verhaal van Laurence bestendigde een oude Eurovisiewet die stelt dat op het Songfestivalpodium wel carrières kunnen worden geboren (ABBA, Céline Dion of Lenny Kuhr), maar slechts zelden worden uitgebouwd.

Muzikale stuiptrekking

Op die regel bestaan maar een paar uitzonderingen, zoals de tweede winst van Johnny Logan (na 1980 ook in 1987) en de loopbaanreanimatie van Katrina and the Waves (die met Walking on Sunshine uit 1985 een one hit wonder leken, maar in 1997 het festival wonnen met Love Shine a Light).

Carrières werden er overigens wel ter aarde besteld. Onder anderen boyband Blue, dj Darude en Engelbert Humperdinck beleefden een laatste muzikale stuiptrekking op het Eurovisiepodium. En ook Bonnie Tyler beleefde een Total eclipse of the Career onder de regenboog van het Songfestival.

De tent uit vechten

Het is, kortom, eerder een voordeel dan een nadeel om zonder geduchte reputatie aan het Eurovisiecircus te beginnen. In die zin staan Mia Nicolai (26) – in Amsterdam geboren als dochter van een Russische moeder en een Nederlandse vader – en Dion Cooper (28) gelijk met vermoedelijk het gehele veld dat in mei in Liverpool zal aantreden.

Ervaring met grote live-evenementen hebben Cooper en Nicolai – beiden hebben ze slechts enkele uitgebrachte liedjes op hun naam – niet. Op dat vlak hebben ze een achterstandje op de routine van pakweg Ilse DeLange. Maar aan de andere kant zal het Eurovisiepodium voor alle deelnemende artiesten het grootste zijn waarop ze ooit zongen.

Verloofde

Cooper en Nicolai zullen ongetwijfeld hulp krijgen van Eurovisielaureaat Laurence die samen met verloofde Jordan Garfield het nummer voor de twee schreef. Van dergelijke deelnemerservaring profiteerde Laurence zelf ook toen DeLange zich als creatief coach aan de Nederlandse inzending van 2019 verbond.

Dat de twee, voor ze door Laurence aan elkaar werden gekoppeld, niet eerder als duo opereerden hoeft evenmin een beletsel te zijn. Voor de rest van Europa is alles aan de Nederlandse inzending nieuw en oorspronkelijk. Het gaat straks om de chemie tussen het tweetal. En DeLange en Waylon bewezen al eerder dat je die zelfs als je elkaar achter de schermen de tent uit vecht, nog kunt transporteren naar de beeldbuis in pakweg Tallinn of Vilnius.

‘Onderscheidend’

Zo komen we uiteindelijk toch weer uit bij een nog groter Songfestivalcliché: het draait uiteindelijk om het liedje. Het zal nog enkele maanden duren voordat dat wordt geopenbaard en er iets zinnigs over de kansen is te zeggen, maar de voorzitter van de selectiecommissie van de AvroTros, Eric van Stade, typeert het nummer als ‘uitgesproken, onderscheidend en betekenisvol.’

Dat dat precies de terminologie is waarmee ook Duncan Laurence destijds werd aangekondigd, kan onmogelijk toevallig zijn.