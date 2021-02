Dilani Butink kaartte adoptiemisstanden aan: ‘Er is jarenlang weggekeken’

Dilani Butink voor de rechtbank. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Er kwamen wel wat tranen bij kijken, toen de conclusie van het rapport vrijdag uitkwam,” vertelt Butink. “Het voelt voor mij als een soort emotionele achtbaan die ineens tot ontploffing komt. Op een positieve manier.”

Butink ontdekte, tijdens een reis naar haar geboorteland Sri Lanka in 2015, dat haar adoptiepapieren niet klopten. Daardoor zal ze haar biologische ouders waarschijnlijk nooit terugvinden. De rechtbank in Den Haag bepaalde vorig jaar dat de Nederlandse staat hiervoor niet aansprakelijk is, omdat de frauduleuze praktijken rond Butinks adoptie waren verjaard. Ook achtte de rechtbank het onmogelijk om vast te stellen of er sprake is geweest van illegale adoptie. “Ik vond, en vind, dat een makkelijke juridische uitweg. Weer werd er weggekeken,” aldus Butink.

Dat gebeurde jarenlang, niet alleen volgens haar, maar ook volgens een commisie onder leiding van oud-topambtenaar Tjibbe Joustra. De commissie merkt op dat er al in de jaren zestig signalen waren van adoptiemisstanden. Butink werd dertig jaar later geboren. “Door dat wegkijken, had ik lage verwachtingen van het onderzoek. Ik was positief verrast toen ik hoorde dat het rapport zo kritisch was.”

Biologische moeder

Butink: “Jarenlang werd gedacht: die arme kindjes hebben het in Nederland veel beter én we kunnen er Nederlandse koppels, die ongewenst kinderloos zijn, blij mee maken. Eén plus één is twee. Maar zo simpel is het niet. Je hebt ook nog een derde belangrijke partij: de biologische moeder. Dat zij vaak wordt vergeten blijkt ook weer uit het onderzoek. Veel biologische moeders wilden hun kind helemaal niet afstaan.”

Ook moet het adoptiekind meer aandacht krijgen, stelt Butink. “Hebben kinderen het echt beter in Nederland? Wat is ‘beter’? Dat is helemaal niet goed onderzocht. Zolang het niet zeker is dat je een kind ermee helpt, vind ik adoptie problematisch. Ik ben blij dat procedures nu worden opgeschort, zodat hier beter naar gekeken kan worden.”

Nieuw adoptiesysteem

De commissie betwijfelt of een adoptiesysteem mogelijk is waarin misstanden niet meer voorkomen, ook omdat de mogelijkheden om toezicht te houden op de procedures beperkt zijn. Ook de Amsterdamse twijfelt daaraan. “De insteek van adoptie was ooit: de kinderen daar helpen. Als dat nog steeds het doel is, kan al het geld dat nu in de adoptiewereld rondgaat in de kinderen daar gestoken worden. In plaats van hen hierheen te halen. Dat Nederlandse ouders dan misschien ongewenst kinderloos blijven, is een nare bijkomstigheid, maar dat mag nooit de reden zijn van adoptie. Het zou altijd om het belang van het kind moeten gaan.”

Butink gaat tegen de uitspraak van de rechter in beroep en hoopt dat ‘verjaring’ bij adoptiezaken in het vervolg niet meer mogelijk is. “Ik heb na vrijdag het gevoel dat we eindelijk worden gehoord, maar ik heb ook nogal wat wantrouwen opgebouwd in al die jaren. De eerste stap is gezet. Nu is het nog afwachten wat er echt gaat gebeuren.”