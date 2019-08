Dijsselbloem grijpt naast topbaan bij IMF

Beeld EPA

Na een stemming bleek dat de Bulgaarse Wereldbankbestuurder Kristalina Georgieva kon rekenen op meer steun voor de internationale topfunctie, waarna Dijsselbloem zich terugtrok.

“Ik feliciteer Kristalina Georgieva met de uitkomst van de Europese stemming. Ik wens haar veel succes,” twitterde Dijsselbloem. De aanstelling moet nog door het IMF zelf worden behandeld. Maar er bestaat een soort herenakkoord dat Europese landen het hoofd van het IMF mogen aanwijzen, terwijl de Amerikanen de baas van de Wereldbank mogen benoemen.

De positie bij het IMF kwam vrij nadat topvrouw Christine Lagarde onlangs werd verkozen tot president van de Europese Centrale Bank (ECB). Lagarde begint in november aan die nieuwe baan. Haar taken bij het IMF worden momenteel waargenomen door de Amerikaan David Lipton.

Kanshebbers

Dijsselbloem behoorde tot een select groepje kanshebbers. Hij had de steun van onder meer Duitsland, maar bij Zuid-Europese landen was hij minder populair vanwege zijn optreden bij de Griekse schuldencrisis, toen hij als eurogroepvoorzitter een strikte begrotingslijn aanhield. De stemming was lang spannend en Georgieva kon niet rekenen op de vereiste meerderheid, maar Dijsselbloem voorkwam met zijn terugtrekking een slepende discussie over de uiteindelijke kandidatuur.

Het IMF werd in 1944 samen met de Wereldbank opgericht. Het doel was na de Tweede Wereldoorlog een nieuw economisch systeem in de wereld op te bouwen, dat op stabiele wisselkoersen was gebaseerd. In het verleden stond er één keer een Nederlander aan het hoofd: oud-minister van Financiën Johan Witteveen. Hij was directeur van 1973 tot en met 1978.

De organisatie met hoofdkantoor in Washington is vooral bekend doordat het bij financiële crises ingrijpt. Het fonds helpt landen met problemen met kredieten. Daaraan zijn strenge voorwaarden verbonden, zoals sanering van de overheidsfinanciën. Bij de aanpak van de Griekse schuldencrisis speelde het IMF ook een belangrijke rol.

