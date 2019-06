Dijkhoff: ‘We hebben besloten tot een slim pakket dat niet dramt’

Beeld ANP

Hoewel het buiten tropisch heet is, lijkt de hitte in het klimaatdebat er heel even af nu het kabinet een compromis heeft bereikt. Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff stemde ermee in. Opvallend, want in januari zei hij nog te kiezen voor de burger, niet voor het kabinet. De klimaatmaatregelen die zijn partijgenoot Ed Nijpels had gepresenteerd als voorzitter van de klimaattafels gingen hem veel te ver.

Dijkhoff: “Ik zag zo veel mensen meteen voor waar aannemen wat er werd geadviseerd – en ontevreden zijn met de inhoud ervan. Ik dacht: ik moet wel laten weten dat ik er ook nog ben als volksvertegenwoordiger.”

Bent u een klimaatdrammer geworden?

“Nee. We hebben besloten tot een slim pakket dat niet dramt. Ik ben wel een drammer op het punt dat we rekening moeten houden met mensen en dat niemand wordt bestraft die geen kant op kan. Het meeste van wat er aan extra autobelastingen in december lag, hebben we eruit kunnen krijgen, behalve de verhoging van de dieselaccijns. Die kon ik niet wegpoetsen.”

Toch gaat ook de gasbelasting omhoog. Wie straks geen geld heeft om van het gas af te gaan, krijgt daardoor een hogere energierekening. Is dat eerlijk?

“Het wordt voor iedereen mogelijk een warmtepomp te kopen via het warmtefonds. Je energierekening wordt dan een heel stuk lager omdat je geen gas meer gebruikt. En met dat verschil betaal je de warmtepomp ­terug. Ook de mensen die niets doen, zullen minder energiebelasting gaan betalen. Want de belasting op elektriciteit daalt. Zodra je isoleert of minder of geen gas verbruikt, betaal je nóg minder. We gaan het dus niet bestraffen als je niet isoleert, maar belonen als je het wel doet. Daarom vind ik het niet drammerig.”

Wie in een huurhuis woont heeft pech?

“Woningcorporaties gaan er sowieso mee aan de slag. Ook particuliere verhuurders kunnen gebruik maken van de aantrekkelijke mogelijkheden. Als dat niet gebeurt, hebben we er met de energiebelasting voor gezorgd dat je er met de energierekening niet op achteruit hoeft te gaan.”

Het kabinet beloofde eerder dat de energierekening niet hard zou stijgen. Dat bleek niet te kloppen. Klopt het nu wel?

“Ik kan wat aan de belasting doen, niet aan de energierekening. De energiebelasting gaat volgend jaar omlaag en daarna stijgt hij niet. Het jaar erop weer wel, maar beperkt.”

Kortom: na 2021 gaat de belasting op energie gewoon weer omhoog. Dit lijkt een doekje voor het bloeden.

“Dat mag u vinden, ik niet. Als ik het niet had gedaan, was de energiebelasting de komende drie jaar doorgestegen. En de energierekening wordt daardoor echt wel een stuk ­lager. De energieprijzen kunnen óók gaan dalen. Dan pakt het volgend jaar beter uit. Maar het hangt af van de energieprijzen, daar kan ik niets aan doen.”

Hoe is het om de geschiedenis in te gaan als de eerste VVD-fractievoorzitter die rekeningrijden mogelijk maakte?

“Die fractievoorzitter ben ik niet want we gaan het nu niet invoeren. Wat we wel gaan doen, is drie varianten onderzoeken. Dan bespreken we in de kabinetsformatie van 2021 of we er een willen uitvoeren. Maar ik moet eerst met de partij het verkiezingsprogramma samenstellen. Onze leden bepalen uiteindelijk wat er daarin staat over dit onderwerp. Voordat er verkiezingen zijn, moet ik nog maar zien hoeveel zetels we halen. En dan moeten we nog gaan formeren. Misschien zitten we niet eens aan tafel. En bij de formatie kiezen partijen of je iets doet en wat je doet. Het zou ook kunnen dat alle drie de varianten niet deugen.”

Wij dachten: de VVD is om, rekeningrijden wordt in 2026 ingevoerd.

“Het is niet zeker dat het er komt. Het is niet besloten. Nee. Er wordt nu onderzoek gedaan en bij een volgende kabinetsformatie moet je kijken of je het doet. Ik ben niet voor lastenverzwaring op auto’s, sowieso niet. Als er steeds meer elektrisch wordt gereden en steeds minder fossiel, waarom zou je dan een heel mechanisme gaan optuigen om alle fossiele auto’s die al naar verbruik betalen nog meer te laten betalen?

Welke boodschap wilt u Nederlanders meegeven over het Klimaatakkoord?

“Geen stress. We hebben elf jaar om de klimaatdoelen te halen. We snijden niet in onze eigen vingers en we jagen niemand op kosten.”