Dijkhoff over vuurwerkverbod: ‘Grondig nadenken over de juiste balans’

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff Beeld ANP

Ook coalitiepartners D66 en ChristenUnie willen dit, terwijl de VVD en het CDA de deur dicht hielden tot dusver. Dijkhoff zegt nu dus wel zich nog eens over het onderwerp te willen buigen.



Hij schrijft in een stuk op zijn Facebookpagina dat hij niet ‘doof en blind’ is voor de gaande discussie. Hij wil echter geen overhaast besluit nemen. ‘Ik snap ook heel goed dat je er klaar mee bent, als je leest over vuurwerk dat naar agenten en naar een rouwstoet wordt gegooid, over spullen die in de fik worden gestoken, over levensgevaarlijke situaties. Ik snap heel goed dat je er klaar mee bent als je je zelf niet meer veilig voelt in je eigen buurt, als je bezorgd bent over je kinderen, je huisdieren, je spullen. Ik voel dat eerlijk gezegd ook.’

‘Ik heb zelf nooit veel vuurwerk afgestoken, hoop ook elk jaar dat de katten niet in de stress schieten en dat m’n dochters erdoorheen slapen. Ik snap ook niet waarom mensen honderden euro’s uitgeven om na het aftellen tegelijk met al die anderen het in een half uur de lucht in te schieten.’

Voorkeur

Toch schrijft Dijkhoff ook: ‘Je kunt dan als politicus natuurlijk binnen een week na oud en nieuw zeggen: ‘verbieden die hap’ en vervolgens doen alsof je het probleem daarmee oplost. Maar je kunt ook grondig nadenken over de juiste balans. Dat laatste heeft mijn voorkeur.’

De VVD’er zegt namelijk ook dat ‘je het gezellig vindt om samen met je vrienden en buren wat vuurwerk af te steken’. ‘Dat je het hele jaar uitkijkt naar de enthousiaste gezichten van je kinderen wanneer ze de show zien die hun vuurwerk veroorzaakt. Dat je ook wel snapt dat anderen het minder leuk vinden, maar dat dat één keer per jaar toch moet kunnen. Dat die traditie belangrijk voor je is en niet wil kwijtraken.’

CDA

De VVD komt echter wel steeds verder geïsoleerd te staan in de Tweede Kamer, want ook CDA-vicepremier Hugo de Jonge stelt dat de ‘traditie moet veranderen’. Als het CDA toch voor verdere beperking kiest, is de VVD nog de enige coalitiepartij die het vuurwerkbeleid ongemoeid wil laten. ‘Nou, ik voel me niet zo snel onder druk gezet,’ schrijft Dijkhoff daarover.

GroenLinks heeft al aangekondigd met een plan te komen voor een verder verbod. Dan zal ook de VVD moeten besluiten wat het wil. Dat kan echter nog wel enkele weken of zelfs maanden duren. De Tweede Kamer is deze week overigens nog met reces.