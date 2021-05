Dierentuinen weer open: ook dieren kijken graag aapjes

Half april mocht Artis als proef al even open; sinds vandaag is de dierentuin weer te bezoeken. Beeld ANP

“Aapjes kijken, dat geldt ook voor dieren. Sommige apen zoals chimpansees vinden het prachtig om mensen te bekijken. Orang-oetans ook,” zegt gedragsbioloog Patrick van Veen. Al zijn er zeker apen die het geen bal uitmaakt of er mensen in de buurt zijn. Ze doen altijd waar ze zelf zin in hebben. Bavianen bijvoorbeeld. “Die zijn vooral erg bezig met hun groep.”

Er zijn verhalen bekend van papegaaien in Duitse dierentuinen die zich kapot verveelden toen er geen enkel bezoek meer mocht komen. Dierenverzorgers moesten daar alles uit de kast halen om de vogels voldoende afleiding te geven, bijvoorbeeld door voedsel te verstoppen.

Papegaaien

Papegaaien zullen dus maar wat blij zijn dat dierentuinen hun poorten weer openen voor publiek. Ook de meer sociale apen kunnen het waarschijnlijk wel waarderen, denkt gedragsbioloog Claudia Vinke. “Deze dieren proberen altijd al contact te maken met mensen. Het zou zeker kunnen dat zij bezoek een interessante sociale prikkel vinden en een verrijking van hun leefomgeving. Maar dat ligt waarschijnlijk ook aan de ervaring die ze al hadden.” Pasgeboren aapjes weten vermoedelijk niet wat ze overkomt.

Prooidieren, zoals impala’s en springbokken, kunnen mogelijk wat angstiger reageren op toeschouwers. “Die zijn zeer alert op hun omgeving en houden niet van plotselinge nieuwe prikkels.”

Beperkt bezoek

Beide biologen verwachten nauwelijks problemen voor de dieren, die maanden in bijna totale afzondering hebben geleefd. Bovendien is bezoek is nog maar beperkt mogelijk en moeten mensen afstand houden bij de verblijven, dus een grote massa zullen de dieren niet tegenover zich zien.

“De heropening is een geleidelijk proces en dat is voor dieren ook wel fijn,” zegt Vinke.

Artis laat weten het gedrag van de dieren goed in de gaten te houden, maar verwacht eveneens geen problemen. “Die waren er na de lockdown vorig jaar ook niet,” aldus een woordvoerder.