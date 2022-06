‘Diepgravend onderzoek nodig’ naar nazorg eerder zedenmisdrijf Donny M.

De politie was maandag nog altijd bezig met onderzoek in het appartement in Geleen waar M. woonde. Beeld Rob Engelaar/ANP

De rechter veroordeelde M. in 2017 tot een tweejarige opname in een jeugdinrichting met als bijzondere voorwaarde dat hij zich moest laten behandelen bij een instelling die is gespecialiseerd in jeugdige zedendelinquenten. Eén van de twee slachtoffers werd ernstig misbruikt.

De gedragsdeskundigen die M. destijds onderzochten, oordeelden dat hij niet zonder toezicht kan en nauwelijks iets leert van straffen, blijkt uit het vonnis. Dit bevestigden de pleegouders, die verklaarden dat M. eigenlijk niet alleen kon worden gelaten. Volgens de experts was M. een ernstig beschadigde jonge man, die dringend behoefte had aan behandeling. Een verplichte opname in een instelling was nodig, zo luidde het advies, omdat M. in het verleden behandelingen zonder deze stok achter de deur al vaker vroegtijdig had afgebroken.

Nazorg

De in zedenzaken gespecialiseerde advocaat Job Knoester is heel benieuwd hoe deze maatregel is afgelopen en wat de nazorg is geweest, nu M. zo snel opnieuw wordt verdacht van ernstige misdrijven. “Is er bijvoorbeeld ooit een verzoek tot een verlenging geweest? Hoe was zijn begeleiding? Na wat er nu is gebeurd – en als M. daadwerkelijk de dader blijkt – is een diepgravend onderzoek op zijn plaats. Je wilt weten of er bij zijn vorige behandeling fouten zijn gemaakt,” zegt Knoester.

Volgens de advocaat moet zo’n onderzoek er niet op zijn gericht de wet te veranderen. “We hebben goede zorg en een goede rechterlijke macht in Nederland. Maar je wilt wel weten wat je van deze zaak kan leren. En soms kan de conclusie dan ook zijn: het is vreselijk wat hier is gebeurd, maar dit was niet te voorkomen. Je kan niet alles uitsluiten.”

M. wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die bepaalt of hij nog langer vast moet blijven zitten. De politie was maandag nog altijd bezig met onderzoek in het appartement in Geleen, waar M. woonde. Ook een officier van justitie bezocht maandagmiddag de woning waar de forensische recherche in witte pakken onderzoek doet. De omgeving van het appartementencomplex is met zwart zeil omheind en afgezet. Rechercheurs in witte pakken lopen af en aan. Ook een speurhond is ingezet in en rond de woning.

Bloemen en knuffels

In Kerkrade, waar Gino bij zijn zus verbleef, legden tientallen mensen bloemen neer ter nagedachtenis aan de jongen en ook in Geleen, waar de jongen werd gevonden, leggen steeds meer mensen bloemen en knuffels. Mensen zijn kwaad dat iemand in hun buurt zo’n gruweldaad heeft kunnen verrichten. Ze vragen zich af hoe het kan dat iemand die vijf jaar geleden werd veroordeeld voor kindermisbruik, nu verdachte is van betrokkenheid bij de dood van een 9-jarig jongetje. Een verdachte die in hun buurt woont, en volgens omwonenden het stoffelijk overschot van Gino in een schuurtje heeft gelegd achter een uitgebrande woning, vlak bij het appartement waar hij zelf woonde.

“Ik durf mijn kinderen niet meer buiten te laten spelen,” zegt een vrouw die bij de bloemen en knuffels staat te praten. “Je moet de kinderen juist wel buiten laten spelen,” spreekt een andere vrouw haar tegen. “Je mag niet de dupe worden van angst.” Weer een ander vult aan: “We moeten gewoon meer toezicht houden. Als de kinderen buitenspelen, aan de deur gaan staan en kijken of er niks gebeurt.”

Woensdagavond is er een stille tocht in Kerkrade.