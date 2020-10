Diederik Gommers is klaar met ‘halfzachte’ maatregelen: ‘Snelle lockdown is nodig’

Diederik Gommers, anesthesioloog-intensivist in het Erasmus MC. Beeld ANP

Daarmee reageert Gommers op de zaterdag bekendgemaakte cijfers van het RIVM: 6504 nieuwe besmettingen. Dat zijn er ruim 500 meer dan vrijdag, terwijl iedereen eigenlijk hoopte dat zaterdag de effecten van de laatste coronamaatregelen zichtbaar zouden worden. “Die maatregelen zijn niet afdoende gebleken,” concludeert hij. “De bedoeling was flatten the curve. Dat wil nog niet lukken.”

Hardere maatregelen zijn nodig om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen, zegt het lid van het Outbreak Management Team. “Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit.”

Gommers hoopt dat het kabinet haast maakt met het nemen van nieuwe maatregelen. “Wat mij betreft mag het allemaal een beetje sneller in een crisis als deze. Mark Rutte moet niet weer op vrijdag zeggen dat hij gaat nadenken over nieuwe maatregelen. Het beleid gaat over ongelooflijk veel schijven, en je ziet het aantal besmettingen al de hele week oplopen. Ik snap niet dat we niet strakker en strenger in de wedstrijd zitten.”

Halfzacht beleid

De ic-arts erkent dat het kabinet in een moeilijke positie zit, door te moeten kiezen tussen medische en economische gevolgen van het covidbeleid. “Strengere maatregelen hebben absoluut economische consequenties, maar dit halfzachte (beleid) ook. Want het is niet effectief en het duurt nu langer.”

Gommers zegt er opnieuw bij dat hij niet te veel angst wil zaaien met zijn boodschap. De behandelmethoden om het covidvirus tegen te gaan, worden nog met de week beter. Een steeds kleiner deel van de besmette mensen belandt op de Intensive Care. “Het gevaar zit hem er meer in dat de Covidzorg de reguliere ziekenhuiszorg verdringt. Bijna tien procent van de ziekenhuisbedden wordt nu bezet door covidpatiënten. Dat aantal moet echt omlaag.”