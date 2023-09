Die ongemakkelijke stiltes, waarom doen we dat? ‘Het kan zijn dat de luisteraar geen zin meer heeft in het gesprek’

Als we een gesprek voeren, nemen we voortdurend pauzes. Tussen woorden, tussen zinnen vallen geregeld stiltes. Soms wel een paar seconden lang. Waarom doen we dat? En hoe begrijpen luisteraars die stiltes? Psycholinguïst Elliott Hoey deed onderzoek naar pauzes in gesprekken.

Het valt tijdens een alledaags gesprek niet eens echt op, maar we laten voortdurend stiltes vallen. En zo’n stilte is niet ‘gewoon niks zeggen’, stelt psycholinguïst Elliott Hoey, maar betekent wel degelijk iets: “Een stilte in een gesprek is dat wat je niet kunt uitdrukken met geluid.”

Korte pauzes in een zin laten zich doorgaans makkelijk duiden. Misschien kunnen we niet op het juiste woord komen, denken we even na over hoe we een kritiek nou eens beleefd kunnen brengen of proberen we vloeken te vermijden omdat er kinderen meeluisteren. Maar een pauzetje kan ook betekenen dat de andere spreker nu aan de beurt is om iets te zeggen. Dat soort pauzetjes is al eens onderzocht door psycholinguïsten en daar weten we dus al wat meer van.

We laten echter ook geregeld langere stiltes vallen. Hoey, onderzoeker en universitair docent Taal en Communicatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, verdiepte zich in deze ‘lange’ stiltes in spraak.

Het begon, vertelt Hoey, met zijn pogingen het zuchten van mensen tijdens gesprekken in kaart te brengen. We zuchten namelijk wat af als we praten. Het viel Hoey op dat die zuchten eigenlijk vooral voorkomen tijdens langere pauzes in spraak. Daarom verplaatste hij zijn onderzoeksgebied naar die langere stiltes.

Spontane tweegesprekken

Sinds in de jaren zestig opnameapparatuur voor een breed publiek beschikbaar is gekomen, zijn er ontelbaar veel opgenomen gesprekken beschikbaar voor onderzoek, vertelt Hoey. Hij selecteerde daaruit tientallen spontane tweegesprekken, opgenomen tussen 1960 en 2010. “Vaak staat er op het etiket niet veel meer dan: ‘Gesprek tussen moeder en dochter’. Maar je hebt als luisteraar ook niet veel informatie nodig: je hoeft maar zo’n dertig seconden van een gesprek te horen of je weet al: deze mensen kennen elkaar niet. Of: dit zijn collega’s.”

Hoewel de onderzochte gesprekken in het Engels zijn, wijkt het gebruik van stiltes en de mate waarin ze voorkomen niet af van gesprekken in het Nederlands, zegt Hoey. Hij werkte de gesprekken woord voor woord uit, en beluisterde, turfde het aantal langere stiltes en mat de duur ervan.

Zulke stiltes zijn wisselend van lengte en betekenis, stelt Hoey. “Hoe lang duurt het bijvoorbeeld voordat de luisteraar door heeft dat de ander niet meer praat? Daar gaat toch wel zo’n 250 milliseconde overheen.”

Duurt die stilte langer, dan vraagt de luisteraar zich af wat er gebeurt. Hoey mat alledaagse stiltes van 1,5 tot 3 seconden, wat in een normaal gesprek verhoudingsgewijs lang is. “Met zo’n langere pauze bedoelt de spreker niet zozeer dat de luisteraar nu aan de beurt is om het woord te nemen. Na ongeveer 1,5 seconde stilte wijdt de spreker geregeld zelf alsnog uit over hetzelfde onderwerp. Maar duurt zo’n stilte 2 tot 3 seconden, of langer, dan veranderen de gesprekspartners vaak van onderwerp.”

Denkpauze

In een lange stilte herkent Hoey vaak een denkpauze van de spreker. Soms blijkt dat de luisteraar op dat moment heeft zitten wachten om zelf ergens over te beginnen. “Sommige stiltes maken het mogelijk een andere wending te geven aan het gesprek of om van onderwerp te veranderen.”

Wat opvalt, zegt Hoey, is dat langere stiltes vooral voorkomen in gesprekken waarin sprekers verhoudingsgewijs lang aan het woord zijn. En natuurlijk in gesprekken waarin sprekers hun aandacht verplaatsen: weg van praten met iemand, naar bijvoorbeeld studeren of televisie kijken. Of ze kijken weg van het gesprek waarin ze zaten, naar iets wat gebeurt buiten het gesprek om.

Het is ook het moment, constateert Hoey, waarop mensen ‘in hun eentje’ iets doen, zoals drinken, eten, zuchten, gapen, prutsen aan hun kleren, hun haar, hun lichaam enzovoort. “Op deze manier laten mensen zien dat ‘met iemand praten’ op dat moment minder belangrijk voor ze is dan iets anders doen.”

Herkenbaar is de zogenoemde cold shoulder die Hoey geregeld hoort langskomen: “Een lange, opzettelijke stilte van de luisteraar nadat de ander is uitgesproken kan ook betekenen dat de luisteraar geen zin meer heeft in het gesprek: ik zeg niks meer. Zoals bijvoorbeeld wanneer een onbekende tegen je begint te praten in de trein.”

Hoeys belangrijkste conclusie is dat langere stiltes in gesprekken de gesprekspartners de gelegenheid geven om over iets heel anders te beginnen of om iets heel anders te gaan doen, dus om niet meer aan het gesprek deel te nemen. “Dit soort stiltes is duidelijk daarvoor bedoeld.”