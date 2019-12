Dichte mist veroorzaakt meerdere kettingbotsingen

De dichte mist veroorzaakt dinsdag meerdere botsingen. Beeld ANP

Op de A32 bij Akkrum (Friesland) is een dode gevallen en zijn meerdere mensen gewond geraakt toen tientallen auto’s in dichte mist op elkaar botsten. Tientallen betrokkenen die niet gewond zijn geraakt worden door de politie van de snelweg naar een school in Irnsum geleid.

⛔️ | De #A32 is DICHT naar Leeuwarden vanaf knp. Heerenveen. Bij Akkrum gebeurde een ernstig ongeval met meerdere voertuigen. Omrijden 👇🏻 pic.twitter.com/ZzvyuGJwqj — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 31 december 2022

Ermelo

Op de A28 tussen Ermelo en Strand Nulde zijn zeker acht auto’s op elkaar gereden. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Ook hier was sprake van slecht zicht door mist toen het ongeluk gebeurde.

Pas op! M I S T. Wij krijgen berichten uit Friesland en Flevoland dat het zicht plaatselijk minder dan 50 meter is. — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) 31 december 2022

Dichte mist rond jaarwisseling

Het KNMI waarschuwde dinsdagochtend al dat de jaarwisseling gepaard zou gaan met zeer dichte mist, waarbij het zicht minder dan 50 meter kan zijn. De omstandigheden worden volgens het weerinstituut verergerd door het vuurwerk.