Diabetespatiënt ontwikkelt kunstmatige alvleesklier die insulinespuit overbodig maakt

Het apparaat meet continu de bloedsuikerspiegel en reguleert deze door ofwel insuline ofwel glucagon af te geven. Beeld Inreda Diabetic

Het is een spectaculair verhaal. Robin Koops uit Goor (Overijssel) ontwierp machines voor de vleesverwerkende industrie. Zoals de schnitzelpletter, die stukjes vlees plat maakt.

Tot Koops op z’n dertigste diabetes type 1 kreeg en zijn interesse verlegde. Diabetes type 1 is een chronische vorm van suikerziekte die niet samenhangt met leefstijl, zoals type 2. Vanaf de diagnose moest Koops dagelijks insuline spuiten, omdat z’n alvleesklier het hormoon niet of nauwelijks produceert. Insuline verlaagt de bloedsuikerspiegel en is noodzakelijk voor een gezond lichaam.

Diabetespatiënten als Koops die geen insuline gebruiken, komen snel te overlijden. Wie wel insuline gebruikt, heeft een tien jaar lagere levensverwachting dan de gemiddelde Nederlander. Vaak volgen ook nier- en oogproblemen.

Meer vrijheid

Koops legde zich echter niet neer bij de diagnose en het dagelijkse meten en prikken. Hij was niet tevreden met z’n behandeling en zette zijn werktuigbouwkundige vaardigheden in voor het ontwikkelen van een kunstmatige alvleesklier. Die zou beter moeten werken dan de gebruikelijke insulinepen of -pomp. Het zou hemzelf en anderen meer vrijheid moeten geven.

Er kwam een apparaatje zo groot als twee smartphones op elkaar. Via twee draadjes in de buik staat het 24 uur per dag in contact met het lichaam. Het apparaatje meet continu de bloedsuikerwaarde en geeft indien nodig insuline af om die te verlagen.

Behalve een ampul met insuline, zit er in de kunstmatige alvleesklier ook een ampul met glucagon, dat de bloedsuikerspiegel juist verhoogt als dat nodig is. Op die manier bootst het apparaat de alvleesklier na.

Met een zelflerend algoritme stelt het volledig automatische apparaatje zich in op de specifieke gebruiker. Dat is uniek.

Veelbelovende zorg

Koops kwam bij De wereld draait door en probeert zijn uitvinding nu beschikbaar te krijgen voor de 100.000 Nederlandse diabetespatiënten zoals hijzelf. Bij UMC Utrecht loopt een studie die is gefinancierd door het Zorginstituut Nederland.

De reden voor de subsidie van 10 miljoen euro: het is veelbelovende zorg. Als de potentie overeind blijft in stevig wetenschappelijk onderzoek, kan het relatief snel basiszorg worden. Mogelijk al in 2025.

De studie bij Amsterdam UMC ondersteunt de potentie van Koops’ uitvinding, die inmiddels is ondergebracht bij Inreda Diabetic. Maar dat onderzoek – woensdag gepubliceerd in het vooraanstaande JAMA Surgery – is te klein voor stevige conclusies; er zijn slechts tien diabetespatiënten onderzocht. Het gaat om mensen bij wie de gehele alvleesklier vanwege (dreigende) kanker is verwijderd. Dat gebeurt jaarlijks bij zo’n tachtig Nederlanders, die vervolgens zware en moeilijk te reguleren diabetes ontwikkelen.

Vervolgonderzoek

“Bij de tien proefpersonen zagen we dat de tijd die is doorgebracht met een goede bloedsuikerspiegel sterk verbetert ten opzichte van de standaardbehandeling,” zegt Charlotte van Veldhuisen, arts-onderzoeker van Amsterdam UMC. “Van 57 procent naar 78. Ook nam de levensstandaard vaak toe: mensen werden minder gehinderd door hun ziekte, zo bleek toen we hen een week volgden. Ze konden alles eten en voelden zich energieker.”

Chirurg voor alvleesklierziekten Marc Besselink (Amsterdam UMC) zegt dat vervolgonderzoek tot stevigere conclusies moet leiden: “We onderzoeken later dit jaar tachtig soortgelijke patiënten die we meerdere maanden volgen. Ook voor deze groep kan de kunstmatige alvleesklier in het basispakket komen.”