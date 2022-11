DHL neemt bezittingen failliete Instabox en Red je Pakketje over

DHLs distributiecentrum in Zaltbommel. Beeld ANP / Koen van Weel

Red je Pakketje, dat eerder werd overgenomen door het Zweedse Instabox, werd begin november samen met de Nederlandse tak van Instabox en onderliggende bv’s failliet verklaard. DHL neemt nu alle pakketkluizen, rolcontainers, computers en sorteermachines van Instabox en Red je Pakketje over. Daarmee zou een bedrag gemoeid zijn van 5,5 miljoen euro.

Wouter van Benten, directeur van DHL in de Benelux, zegt dat het bedrijf in gesprek gaat met de krap 1000 oud-medewerkers van de failliete bedrijven. Daarin wordt bekeken in hoeverre zij hun loopbaan bij DHL kunnen voortzetten.