Podcast Branie

‘Deze voorhoede moet je even laten staan, maar doet Schreuder dat ook?’

De concurrentie liet punten liggen, Ajax leek tegen NEC op weg naar een mooie seizoenshervatting, maar nee: toch weer puntenverlies. En dus is er veel om over na te praten in de eerste Braniepodcast van 2023. Wat was er in Nijmegen te zien van de ‘nieuwe energie’ die Alfred Schreuder heeft beloofd? Hoe verliep de opbouw nu Daley Blind de club heeft verlaten? Is Ajax, de uitslag ten spijt, op de goede weg?