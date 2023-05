Deze twee raadsleden – de een Joods, de ander islamitisch – delen één missie: ‘Te weinig leiders staan op voor gelijkwaardigheid en vrede’

De een is Joods en pro-Israël, de ander islamitisch en pro-Palestina. Toch werken raadsleden Itay Garmy (29) van Volt en Sheher Khan (36) van Denk samen om de toenemende polarisering in Amsterdam tegen te gaan. ‘Als ik dan voor een groep stond, kreeg ik vragen als: waar zijn je hoorntjes?’

Voltraadslid Itay Garmy raakte geëmotioneerd toen hij vorig jaar sprak over het aantal antisemitische incidenten dat jaarlijks in Amsterdam stijgt. Het was een van de eerste keren dat Garmy, die een Joodse achtergrond heeft, zich liet horen in de gemeenteraad – en dan meteen over iets dat hem zó persoonlijk raakt.

Garmy: “Ik had angst toen ik het woord had. Iemand van Bij1 had eerder al een post over mij op Instagram gezet waarin ik zionist werd genoemd, met daarbij allemaal doodshoofden. Fuck, dacht ik, hoe moet ik me tot deze mensen gaan verhouden?”

In de raad vertelde hij over zijn Joodse basisschool in Buitenveldert, waar altijd militairen stonden voor bescherming. Bij klassenuitjes moesten beveiligers mee, thuis moesten de gordijnen dicht, en nu hij raadslid is krijgt hij weer een ‘walm van antisemitisme’ over zich heen.

Huiverig was hij ook voor een reactie van de partij Denk. Maar het was júíst partijleider Sheher Khan, met een Pakistaanse en islamitische achtergrond, die zei dat de stad meer moet doen tegen de Jodenhaat. Khan: “Misschien had ik mij veel eerder zo duidelijk moeten uitspreken. Ik vond dit altijd al, maar zei het nooit, zoals ik wel bij moslims doe.”

Khan komt vanuit de pro-Palestinabeweging, terwijl Garmy in een programma van het Israëlische leger heeft gezeten. Garmy: “Israël is een getaway-ticket voor als het hier in Europa een keer misgaat. Maar tegen het huidige beleid van Israël stond ik onlangs ook nog te demonstreren. Er zijn te weinig leiders in de samenleving die opstaan voor gelijkwaardigheid en vrede.”

Samen komen ze met plannen om jongeren van Joodse of islamitische achtergronden met elkaar in contact te brengen. Beducht zijn ze wel voor de reacties na het uitkomen van dit interview. Khan: “Maar als ik kiezers verlies omdat ik strijd voor mensenrechten en tegen antisemitisme, prima.” Garmy: “Mensen uit de Joodse gemeenschap zullen mijn samenwerking met Denk ook afkeuren.”

Denk was samen met Bij1 de enige partij die in 2018 niet hun handtekening zette om Jodenhaat in de stad tegen te gaan.

Khan: “We waren niet gevraagd, maar zouden het ook niet tekenen vanwege de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)-definitie. Daardoor mag je geen kritiek hebben op de staat Israël.”

Garmy: “Het zal weer eens niet, dacht ik toen ik het nieuws las. Weer waren er bepaalde groepen die blijkbaar een excuus hadden gevonden om het akkoord niet te onderschrijven.”

Khan: “Ik was toen nog geen raadslid, maar een vergelijkbaar voorstel van VVD zou ik nu wel steunen met de kanttekening dat we niet achter de IHRA-definitie staan. Onze lijn is nu heel duidelijk: we zijn tegen elke soort discriminatie.”

In 2018 werd Khan ook als anti-Israëlische kandidaat van Denk weggezet, onder meer omdat hij zei dat de lange arm van Tel Aviv in het Westen aanwezig is.

Khan: “Dat was een frame van de Joodse website Jonet over mij. Wat ik toen zei, is dat elke staat lobbyt in andere landen en invloed probeert te krijgen in de politiek en de media. Dat doet Saoedi-Arabië ook in de Verenigde Staten.”

Garmy: “Dit zijn voorbeelden waardoor ik bepaalde vooroordelen had. Alleen toen ik Sheher persoonlijk leerde kennen, kreeg ik toch een ander beeld. Al hoor ik hem nog steeds dingen zeggen over Israël waar ik het niet mee eens ben.”

Zoals?

Garmy: “Over het samenwerkingsverband dat Amsterdam heeft met Tel Aviv. Sheher is tegen, ik denk daar anders over. Maar we kunnen er op een gezonde en respectvolle manier met elkaar over praten.”

Khan: “Het conflict speelt zich duizenden kilometers verder af, maar heeft zijn weerslag in Amsterdam. Je ziet hier de stijging van antisemitische incidenten als daar een conflict uitbarst. Wij willen met ons plan eigenlijk tegen Amsterdammers zeggen: we hebben allemaal vooroordelen, maar laat dat niet in de weg staan om elkaar te leren kennen.”

Is dat niet een heel klassiek voorstel: als men met elkaar praat, dan volgt wederzijds respect vanzelf?

Garmy: “Droevig dat het dan zo weinig gebeurt, toch?”

Khan: “Zoiets elementairs als met elkaar praten zijn we uit het oog verloren.”

Wat is er vernieuwend aan jullie plan?

Garmy: “Elkaar leren kennen gebeurt niet organisch, dus dat moet je actief stimuleren. Het is niet zo dat mensen elkaar opzoeken, al wonen ze op vijf minuten fietsen of twee tramhaltes van elkaar. In onderlinge ontmoetingen zit de oplossing. Dat kan door subsidies te geven aan organisaties die zich hiervoor willen inzetten, maar ook door het topprioriteit te maken bij antidiscriminatiebeleid.”

Khan: “Amsterdam is een stad van minderheden. Op de internationale dag tegen racisme en discriminatie, op 21 maart, willen we dat deze groepen ook samenkomen. Onderlinge solidariteit is nodig.”

Garmy: “Als er een varkenskop bij een moskee wordt neergelegd, moet die Joodse gemeenschap zich uitspreken. Als een Joodse school een dreigbrief krijgt, moet de Islamitische gemeenschap zich uitspreken.”

Moskeebestuurders wilden vorig jaar geen solidariteitsverklaring met de lhbtq-gemeenschap ondertekenen.

Khan: “Het gaat niet lukken om mensen met traditionele opvattingen te overtuigen met progressieve argumenten. Je moet ervoor zorgen dat die mensen vanuit hun eigen overtuiging zich daarover gaan uitspreken, en niet iets opleggen, zoals burgemeester Femke Halsema deed.”

Garmy: “Ik denk ook dat je bepaalde groepen op een andere manier moet bereiken en benaderen. Je kan ze niet allemaal dingen door de strot gaan duwen.”

Meer subsidie moet ook gaan naar Diversion, een organisatie die ontmoetingen tussen minderheden in de stad regelt. Jullie hebben daar ook allebei aan deelgenomen na de middelbare school.

Garmy: “Een moslim, een Jood en lhbtq’er gaan dan op scholen voorlichting geven. Ik kreeg reacties van kinderen: hoe kunnen jullie hier staan zonder ruzie te hebben?”

Khan: “Ik had voor Diversion nog nooit iemand met een Joodse afkomst ontmoet. Mijn kijk veranderde honderdtachtig graden.”

Garmy: “Als ik dan voor een groep stond, kreeg ik vragen als: waar zijn je hoorntjes? Heb je Joods goud bij je? En kinderen meenden het. Ook op mijn eigen Joodse school ging het trouwens heel erg over Jodendom, terwijl we veel te weinig spraken over andere religies of andere mensen. Dat hoort niet, want we leven in een stad met zoveel verschillende culturen.”

Khan: “We leven zo erg in onze eigen bubbels. Het Sociaal Cultureel Planbureau concludeerde onlangs: polarisatie bedreigt op den duur de democratie. Het mogelijk maken van dialoog en ontmoetingen tussen groepen met verschillende levensovertuigingen moet daarom geen bijzaak zijn, maar een hoofdprioriteit.”

Is een nieuwe subsidiepot niet weer een druppel op een gloeiende plaat?

Khan: “We hebben ook niet de illusie dat we met een magische toverstaf komen waarmee we meteen het probleem oplossen. Maar het begint wel door een stap naar voren te zetten. Als ik kijk naar de Wildemanbuurt in Nieuw-West, dan zitten daar veel lokale actiegroepen, maar als ik ze vraag of ze iets met discriminatie doen, zeggen ze altijd nee. Het is een gemiste kans dat we die jongeren nu niet bereiken.”

Garmy: “Leer je buren kennen is eveneens een project dat ook antisemitisme bestrijdt. Jongeren uit de stad gaan naar de synagoge om in gesprek te gaan met joodse jongeren over identiteit, vooroordelen en discriminatie. Helaas weigeren steeds meer jongens de synagoge in te gaan met een keppel op. Na de dialoog zie je een omslag in hoe mensen zich naar elkaar opstellen. Zulke initiatieven verdienen écht veel meer aandacht.”