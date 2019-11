Deze topsporters gingen ook de fout in

Roelf B. (links). Beeld BSR AGENCY

Roelf B.

In augustus van dit jaar werd sprinter Roelf B. (21) aangehouden op muziekfestival Sziget in Hongarije. Samen met een andere man verkocht hij drugs vanuit een tent op het festival. Door middel van prijslijsten maakten ze reclame voor hun waar. Beveiligers vonden het opvallend druk bij de tent van de twee en besloten een kijkje te nemen, waarna ze betrapt werden. Later werd in de auto van de twee een kilo xtc-pillen, 451 flesjes met verdovende middelen en marihuana aangetroffen.

B. liep in 2017 nog voor het Nederlands estafetteteam op het EK in Lille de 4 x 100 meter met Churandy Martina. Het voorarrest van de sprinter is tot 9 december verlengd. Zijn advocaat hoopt dat de atleet alsnog zijn proces buiten de gevangenis af mag wachten.

Patrick Kluivert

Op 9 september 1995 reed de toen 19-jarige Kluivert een man dood in Amsterdam-Noord. Onderzoek wees uit dat de voetballer in een geleende BMW 104 kilometer per uur reed binnen de bebouwde kom, toen hij de auto van de 56-jarige Marten Putman in de flank raakte. Putman overleefde de aanrijding niet, zijn vrouw raakte zwaargewond bij de aanrijding.

Kluivert werd vervolgd voor dood door schuld en veroordeeld tot anderhalf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid en een taakstraf van 240 uur. De veroordeling leidde niet tot het einde van zijn carrière. De Amsterdammer verkaste twee jaar na de aanrijding naar AC Milan en speelde ook nog voor FC Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV en OSC Lille.

Patrick Kluivert. Beeld AFP

Badr Hari

In juli 2012 mishandelde de kickbokser samen met drie andere mannen zakenman Koen Everink in een skybox van de Johan Cruijff Arena tijdens het dancefeest Sensation White. Everink hield er schedelletsel, aangezichtsfracturen en een kapotte enkel aan over. Het OM vervolgde Hari niet alleen voor deze zaak, maar ook voor nog vijf incidenten in het Amsterdamse nachtleven.

Zo werd hij ook schuldig bevonden voor het gooien van een glas in het gezicht van iemand in club Jimmy Woo, het schoppen van eigenaar Jeroen van den Berg van Club Air en het geven van een kopstoot aan de stiefbroer van een ex-vriendin in de Cool Down op Rembrandtplein. Voor de mishandelingen kreeg Hari twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Eind december vecht de 34-jarige Hari in de Gelredome in Arnhem tegen Rico Verhoeven. De kickbokser kan dan revanche nemen voor de eerder verloren partij in 2016. Hari brak toen zijn arm waarmee Verhoeven de partij won.

Badr Hari. Beeld ANP

Evander Sno

Begin dit jaar kreeg de voormalig voetballer van onder meer Ajax een taakstraf van 76 uur voor het knock-out slaan van een portier van De Melkweg. In oktober 2017 werd Sno samen met twee broers tijdens een feest uit De Melkweg gezet waarna op straat een gevecht ontstond tussen de broers en de portiers. Sno bood later zijn excuses aan.

In juli 2017 ging er een handgranaat af onder de Audi Q7 van Sno in West. De Amsterdammer Virgil L. kreeg voor het gooien van de handgranaat vijf jaar cel. Waarom hij het explosief onder de auto van Sno legde is nooit duidelijk geworden.

Sno zette op 7 juli 2017 op 30-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan die hem naast Ajax ook langs NAC, Celtic, Bristol City, RKC Waalwijk en Westerlo brachten. In 2010 werd hij tijdens een wedstrijd van Jong Ajax getroffen door een hartstilstand waarna hij gereanimeerd werd. De rest van zijn carrière speelde hij met een defibrillator.

Evander Sno. Beeld ANP

Yassine Abdellaoui

De voormalig profvoetballer werd in 2014 vrijgesproken voor het witwassen van ruim twee miljoen euro. Toch kwam Abdellaoui recent nog in het nieuws vanwege een andere zaak. Begin februari van dit jaar werd hij namelijk neergeschoten op de George Sliekerkade op IJbug. Daarbij werd hij in zijn been geraakt.

In het ziekenhuis vertelde de 44-jarige Abdellaoui tegen EenVandaag dat de schutter het op zijn zwager gemunt zou hebben. “Ik denk niet dat ze mij wilden opruimen. Alle feiten en omstandigheden leider daar niet toe. En ja, ze moeten hebben gedacht dat ik hem was,” vertelde hij paar dagen na de schietpartij. Waarom ze het op zijn zwager gemunt zouden hebben vertelde hij niet. De politie bevestigde later de lezing van Abdellaoui.

Abdellaoui brak begin jaren negentig door als aanvallende middenvelder bij Willem II waarna hij ook voor NAC, Rayo Vallecano, NEC, en De Graafschap uitkwam. In 2004 sloot hij bij laatstgenoemde club in de Achterhoek zijn carrière af.