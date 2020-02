Deze provincie heeft de hoogste huizenprijzen (en deze de laagste)

Beeld ANP

De gemiddelde verkoopprijs van een huis in Amsterdam was in 2019 485.000 euro. Dat ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 308.000 euro.

De hoogste prijs voor een woning betaal je in Bloemendaal. Daar kost een koophuis gemiddeld 832.000 euro. Bloemendaal is de enige gemeente met een gemiddelde huizenprijs van boven de acht ton. Noord-Holland is sowieso duur voor huizenzoekers. Van die tien gemeenten met de hoogste verkoopprijs, liggen er acht in deze provincie.

Amsterdam valt nét buiten die top tien. Na Bloemendaal volgen Blaricum, Laren, Wassenaar (Zuid-Holland), Rozendaal (Gelderland), Heemstede, Amstelveen, Gooise Meren, Ouder-Amstel en Bergen. Ook de huizenprijzen in Oostzaan, Landsmeer, Waterland, Diemen en Haarlemmermeer liggen ver boven het landelijk gemiddelde. De gemeente Zaanstad ligt er net onder (293.000 euro).

Groningen is op zijn beurt de provincie met de goedkoopste woningen van Nederland. Zes van de tien gemeenten met de laagste verkoopprijs liggen in de provincie Groningen, waaronder hekkensluiter Delfzijl. Daar kost een huis gemiddeld 155.000 euro. Voor de aankoopprijs van een gemiddelde woning in Bloemendaal, kun je er dus ruim vijf kopen in Groningen.

In veruit de meeste gemeenten (326) steeg de verkoopprijs in vergelijking met voorgaande jaar. Het is voor het eerst sinds 1995 dat de gemiddelde huizenprijs boven de drie ton uitkomt.