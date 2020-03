Deze Nederlanders gaan ondanks het reisverbod toch naar Amerika

Paul van Mondfrans Lindén (l) en Arjan van den Boom vliegen naar Phoenix Arizona voor werk. Beeld Marc Driessen

Arjan van den Boom (39), Ironwood Custom Motorcycles

Paul van Mondfrans Linden (37), heeft een videoproductiebedrijf en is fotograaf

“Ik heb een bedrijf dat custom motorfietsen ontwerpt, en Paul schiet de content voor de website en Instagram. We gaan op bezoek bij onze partner in Arizona, die mijn ontwerpen gebruikt voor hun motorfietsen, die zijn nu klaar. We gaan op kwaliteitscontrole. Deze trip staat al zo’n vier maanden gepland. Ik heb met mijn gezin overlegd, en ook nog even mijn moeder gebeld. We hebben besloten om wel te gaan,” zegt Arjan.

“Het zou best kunnen dat mijn vriendin straks zegt: ‘Ik zei het toch, je had het niet moeten doen’. Maar ik heb ook geen zin om het maanden te verplaatsen, ik kijk er al een hele tijd naar uit. En anders zitten we een maand vast in de woestijn van Arizona,” voegt Paul toe. “We gaan gewoon, let’s go’.”

Links: Rawina (26) & Shereen (27) op weg naar een vierdaagse stedentrip in de VS. Beeld Marc Driessen

Shereen (27), werkt in een van de restaurants van het Okura

Rawina (26), werkt bij recruitmentbureau James Woodman

“We gaan een klein weekje op citrytrip naar New York. Ik denk dat we wel gewoon nog gaan. Volgens mij kunnen we namelijk via Londen nog terug naar Nederland vliegen, omdat het verbod niet voor Engeland geldt.” Ze zijn niet bang voor het virus. “Je hebt het nu in elk land, het maakt ons niet zo veel uit of je het nou hier krijgt of daar. We zijn gewoon gezond, ik verwacht niet dat ons heel veel zal overkomen. En als we er niet wegkomen zitten we in ieder geval in New York.”

Tobias Bader (52) op weg naar een 10 daagse vakantie in New York. Hij twijfelt nog of hij op het vliegtuig stapt. Beeld Marc Driessen

Tobias Bader (52), architect

“Ik sta in de rij om in te checken voor een van de laatste vluchten naar de VS. Ik zou tien dagen op vakantie gaan naar New York, maar ik twijfel nu toch wel. Ik hoop dat ik zo bij de balie meer informatie krijg. Als ze daar zeggen dat ik niet binnen tien dagen terug ben, dan ga ik niet. Dan zit ik straks dertig dagen vast in de VS, of nog veel langer, who knows.” Hij heeft weinig begrip voor de maatregel van Trump. “Het slaat helemaal nergens op, in New York is de dichtheid van coronapatiënten volgens mij hetzelfde als hier, dus veel gaat dit niet uithalen.”