Deze man strijdt al jaren voor goedkoop kabelinternet. Gaat hij deze keer winnen?

De helft goedkoper, twee keer zo snel. En zelf kiezen welke diensten en tv-zenders je erbij wilt hebben. Een fijne boodschap, vindt Taco Jelgersma, in tijden dat de prijzen voor alles torenhoog oplopen. Alleen moet dan wel de tv-kabel van VodafoneZiggo opengaan voor concurrentie. Binnenkort doet monopoliewaakhond ACM daar uitspraak over.

Het is de onzichtbare geldslurper. Nederlanders betalen goud geld om thuis te kunnen internetten, Netflixen en telefoneren. Het lijkt wel alsof er meer dan genoeg internetaanbieders zijn, die vrolijk over elkaar buitelen met mooie aanbiedingen, maar in feite zijn er maar twee giganten die ons vaste internetverkeer domineren: KPN voor de telefoonlijnen, VodafoneZiggo voor de tv-kabel.

De telefoonkabels van KPN staan van oudsher open voor concurrenten, een van de verworvenheden van de verzelfstandiging van staatsbedrijf PTT. De tv-kabel is echter nog steeds, als een oude sovjetstaat, gesloten voor welke concurrent ook.

Weliswaar werden veel kabelnetten vijftig jaar geleden opgezet door gemeenten, toen de commercie zich over die lucratieve kabels ontfermde, verkochten die overheden hun bezit maar wat graag voor goed geld. Zo ging het Amsterdamse KTA, opgezet door de gemeente en de woningbouwverenigingen, als A2000 en later UPC van hand tot hand.

Soms waren er afspraken over openheid – zo moest in Amsterdam het lokale tv-station Salto een plekje krijgen – en er zijn nog Asterixdorpjes als de gemeente Harderwijk waar concurrentie op de kabel welig tiert, maar in de meeste gevallen gingen marktafspraken in opeenvolgende kabelovernames geruisloos overboord.

Hogere internetprijzen

En daar betalen we nu nog de prijs voor. Letterlijk, meent internetondernemer Taco Jelgersma. Omdat KPN de toegangsprijs voor de concurrentie tot op zekere hoogte zelf kan bepalen en Ziggo de kabel helemaal voor zichzelf kan houden, liggen de prijzen voor internet en tv hier beduidend hoger dan in de meeste andere Europese landen. “In Italië betaal je bij de grootste aanbieder 25 tot 30 euro voor een gigabit internet. Hier 60 euro.”

Dat komt doordat KPN en VodafoneZiggo op internetgebied een duopolie vormen, dat 85 procent van de markt beheerst. “Daardoor betalen we hier elk jaar meer voor internet en krijgen we er elk jaar minder voor.”

Kijk naar de markt voor mobiele webtoegang, zegt Jelgersma, waar concurrentie wél heeft gezorgd voor keuze en prijsdalingen. “Dat kan met vast internet ook, maar niet zolang Ziggo zijn kabel mag afschermen.”

De Jelgersma’s zouden makkelijk kunnen worden weggezet als donquichots, ware het niet dat vader Peter Jelgersma zo ongeveer de godfather van kabel-tv is. Hij was in de jaren zeventig betrokken bij de komst van veel lokale kabelnetten, waaronder die in Amsterdam. In de jaren tachtig zette hij onder meer Filmnet op, de eerste betaalzender in Nederland, en met Joop van den Ende stapte hij in de commerciële zenders TV10 (geflopt) en Radio10 (geslaagd). De kabelbranche treiterde hij met digitale ether-tv via Digitenne, dat hij vervolgens voor goed geld aan KPN wist te slijten.

Het vergaarde kapitaal wordt nu door zoon Taco belegd in allerhande technologische investeringen en levert voldoende profijt op om de strijd om het kabelnet door te zetten. Maar, erkent hij, dat heeft ook te maken met de dwarsheid van de Jelgersma’s. Immers: waarom je neerleggen bij iets wat zo onlogisch is?

Strijd tegen telecomgiganten

Vijftien jaar geleden richtten vader en zoon Youca op, van Your Cable – Jelgersma geeft toe dat nog een betere naam moet worden bedacht. Vooralsnog is Youca vooral een kostenpost, een vehikel om een eindeloze stroom procedures mee te voeren. Het is tot nu een verloren strijd, tegen de telecomgiganten en tegen de toezichthouders in Den Haag en in Brussel. En als de Nederlandse monopoliekraker ACM dan een streep haalt door dat duopolie en zowel KPN als Ziggo verplicht hun netwerken open te stellen, dan haalt de bestuursrechter er wel een streep door, zoals in 2020 gebeurde.

De politiek, zowel in Amsterdam als in Den Haag en Brussel, houdt zich angstig afzijdig. “Wat wil je, als voortdurend wordt geadviseerd dat concurrentie erg slecht is voor de digitale innovatie. Allemaal ingestoken door de telecomlobby.”

Die houdt vol dat meer concurrentie zou betekenen dat de kabelaars minder geld hebben om bijvoorbeeld glasvezelkabels tot in de huizen te leggen, waardoor de internetsnelheden niet verder omhoog kunnen. Een onzinnig argument, vindt Jelgersma. “Waarom duiken er nu dan zo veel investeerders, waaronder pensioenfonds ABP, op de aanleg van glasvezelkabel?”

Dat glas is volgens hem trouwens helemaal niet nodig. “Kun je je voorstellen hoelang het duurt voordat heel Amsterdam is verglaasd? Al die grachten, al die buitenwijken? Terwijl er een fantastisch netwerk kant-en-klaar ligt, dat snelheden tot 10 gigabit prima aankan: de kabel.”

Prijshalvering

Jelgersma heeft nu bij ACM een eis ingediend voor kabeltoegang in Amsterdam. Hij heeft zich bewust beperkt, zodat de toezichthouder een enigszins handzaam dossier kan behandelen. “Heel Nederland in één keer was te veel geweest.” Maar, ontsluiert hij, bij winst zullen andere steden niet achterblijven.

“Organisatorisch staat alles klaar. De apparatuur, de organisatie, de marketing. We hebben zelfs al principeafspraken met Ziggo. We kunnen binnen zes maanden na de uitspraak van start.” Hij gaat er vanuit met een prijshalvering zo’n veertig- tot vijftigduizend van de ruim 450.000 Amsterdamse huishoudens te trekken. “En je zult dan zien dat overal de prijzen voor internettoegang zullen dalen.”

Omdat het om een ACM-uitspraak gaat, is er geen jurisprudentie. Andere kapers op de kust zullen hun eigen procedure moeten volgen. Jelgersma: “Ik verwacht dat het na een positieve uitspraak snel zal gaan. ACM zal niet toestaan dat er met Youca nog een monopolist bijkomt. En wie weet zegt Ziggo wel: laten we de boel dan maar helemaal opengooien.”

Als ondernemer begrijpt hij niet waarom de kabelgigant mordicus tegen is. “KPN haalt 15 procent van zijn netwerkverkeer uit de diensten van concurrenten. Dat levert KPN veel geld op. Dat zou voor VodafoneZiggo niet anders zijn.” Hij vermoedt dat het Nederlandse Ziggomanagement best wil, maar dat de Amerikaanse aandeelhouder, Liberty Global, tegen concurrentie is. “Op z’n Amerikaans: sue them to hell.”

Loopgravenoorlog

Niet dat hij KPN aan zijn kant heeft. Integendeel. “KPN heeft baat bij de status quo. Zij hebben nu het monopolie op concurrentie. Als de Ziggokabel opengaat, lopen hun klanten weg. Ik ben ervan overtuigd dat KPN achter de schermen keihard tegen openstelling ageert.”

En zo is het een fijne loopgravenoorlog, die vanaf de derde verdieping van een deelkantoor aan de Vijzelgracht wordt gevoerd. Aan opgeven denkt Jelgersma niet. “Mijn vader is dit begonnen; hij is nu 80 jaar oud en nog net zo strijdvaardig. Als ik 80 ben, is de boel of al jaren open of ik vecht daar nog steeds voor.” Hij ziet alleen zijn jonge dochters niet in die voetsporen treden.

Het oordeel van ACM wordt voor het einde van het jaar verwacht. De toezichthouder heeft net de finale reacties opgehaald op het verzoek van Youca. Ook na het ACM-oordeel is de strijd nog lang niet gestreden. “Als ik verlies, dan stap ik weer naar de rechter. En als ik win, doet Ziggo dat.”

Bovendien zal de kabelaar, verwacht hij, er alles aan doen bij een positief oordeel de boel zo lang mogelijk te traineren. “De vraag is op welk punt in het kabelnetwerk wij dan toegang krijgen. Als het aan Ziggo ligt, is dat op straatkastniveau, wat betekent dat we zelf kabels moeten leggen naar zo’n 15.000 kastjes. Onbetaalbaar natuurlijk. Volgens ons is het heel goed mogelijk om bovenin dat kabelnetwerk in te prikken. Zo gaat het bij KPN ook.”