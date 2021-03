Deze keer gaan de Tweede Kamerverkiezingen wél over het klimaat

Beeld Getty Images

Het ‘klimaatkonijn’ zou na de verkiezingen uit de hoge hoed komen, waarschuwde Ed Nijpels begin 2017. Het kon niet anders of het volgende kabinet zou met ingrijpende klimaatmaatregelen komen, zei de oud-Milieuminister en VVD-prominent toen. Toch had niemand het tijdens die verkiezingscampagne over het klimaat.

Dat is nu wel anders. In de lijsttrekkersdebatten van vorig weekend was de opwarming van de aarde een prominent thema. Is kernenergie een alternatief voor windmolens en waterstof? Moet vliegveld Lelystad wel open? Is de veestapel niet eigenlijk veel en veel te groot? Net als alle andere onderwerpen wordt het overschaduwd door de coronapandemie, maar dit keer gaat het in de campagne wél over het klimaat.

Niet in de eigen achtertuin

Hierbij is een opvallende bijrol weggelegd voor een hooglopende Amsterdamse discussie. Als VVD-lijsttrekker verwees premier Mark Rutte live op RTL 4 fijntjes naar de storm van protest die is ontstaan tegen de mogelijkheid dat er windmolens komen voor de kade van IJburg. Zelfs GroenLinkskiezers zetten het op een lopen als ze in hun eigen achtertuin worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatplannen, zei Rutte nog net niet smalend.

Vrij vertaald: als politiek Den Haag te hard van stapel loopt, valt het draagvlak weg onder het klimaatbeleid en dan zijn we verder van huis. De VVD, afgetekend de grootste partij in de peilingen, vindt het wel even genoeg na het door het vorige kabinet met veel pijn en moeite gesloten Klimaatakkoord. Tijd voor een pas op de plaats.

Windmolens op de Noordzee Beeld Getty Images/Cultura RF

Extra maatregelen

De maandag verschenen doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving bevatten ook een duidelijke waarschuwing voor al te drieste klimaatplannen. Als andere EU-landen minder haast maken, zijn dure Nederlandse maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen mogelijk vergeefs. De industrie wijkt simpelweg uit naar het buitenland en neemt haar banen en CO2-uitstoot mee. Het klimaat schiet er weinig mee op.

Aan de andere kant: in Europa staat de tijd ook niet stil. De EU heeft zijn klimaatdoel voor 2030 al opgekrikt. Waar Nederland nog inzet op 49 procent minder broeikasgassen, gaat Brussel al voor 55 procent. Een studiegroep van hoge ambtenaren zei in januari al dat het volgende kabinet hoe dan ook met extra klimaatmaatregelen moet komen. Al was het maar omdat de 49 procent bij lange na niet wordt gehaald. De plannen uit het Klimaatakkoord komen hooguit tot 43 procent minder broeikasgassen in 2030.

Een terugblik op de kabinetten-Rutte kan verhelderend werken, dacht Milieudefensie: in een uitvoerig rapport blikte de milieuorganisatie gisteren terug op de afgelopen tien jaar. Het laatste kabinet-Balkenende (2007-2010) wilde per 2020 30 procent minder broeikasgassen. Onder Rutte werd dat bijgesteld naar 20 procent. Alleen dankzij het stilvallen van de economie door corona komt Nederland mogelijk tot 25 procent.

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet het terugdringen van de CO2-uitstoot de komende tien jaar zes keer zo snel gaan als in de afgelopen tien jaar, heeft Milieudefensie becijferd. De abrupte overgang naar een duurzame economie doet pijn, ja, maar tien jaar terug had Nederland ook al een reusachtige veestapel, was Schiphol ook al overvol, waren er ook al plannen voor windmolens rond Amsterdam.

Milieudefensie wil maar zeggen: was dan bijtijds begonnen.