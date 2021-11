Deze Amsterdammers balen van hun Janssenprik: ‘Daar gaat de wintersport’

Beeld Dingena Mol

Voor de Oostenrijkse regering is het duidelijk: wie eenmalig gevaccineerd is met het Janssenvaccin is vanaf januari niet meer welkom in de horeca. Alleen met een herstelbewijs komen mensen met één Janssenvaccin nog binnen. Ook andere landen overwegen maatregelen, nu de werking van het in Leiden ontwikkelde vaccin sneller terugloopt dan dat van Pfizer of Moderna. Het beschermt nog wel tegen ernstige ziekte en overlijden, maar uit onderzoek blijkt dat het Janssen-vaccin na een half jaar nog maar 13 procent van de besmettingen weet te voorkomen. De Nederlandse regering overweegt mensen die met Janssen zijn gevaccineerd versneld in aanmerking te laten komen voor een boosterprik en heeft daarvoor de Gezondheidsraad om een spoedadvies gevraagd.

Het zijn teleurstellende berichten, zeker voor de 850.000 Nederlanders die afgelopen jaar het Janssenvaccin kregen. “Ik was gisteren naar wintersportvakanties aan het kijken toen mijn huisgenoot me wees op die maatregel in Oostenrijk,” zegt de Amsterdamse Eva Strating (22). “Ik baal ontzettend. Ik ga ieder jaar met vrienden skiën in Oostenrijk, dat vind ik gewoon de fijnste plek voor wintersport. En nu kan dat misschien niet, terwijl we ons allemaal braaf hebben laten vaccineren.”

‘Het is een keer klaar’

Strating koos deze zomer bewust voor het Janssenvaccin. “Ik dacht: één keer prikken, dan heb ik snel een QR-code en dan ben ik ervan af.” Dat aan die keuze nu mogelijk toch beperkingen kleven vindt ze lastig. “Ik wil best zo’n boosterprik halen, maar denk wel: wanneer houdt het dan op? Straks moet ik iedere drie maanden worden geprikt, wil ik nog ergens binnenkomen. Dat slaat nergens op. Ik heb braaf gedaan wat de overheid van me vroeg. Ik ben gevaccineerd en heb een tijdlang feestjes ontweken, omdat ik bang was voor zo’n superspreadevent. Maar nu denk ik: sorry hoor, het is ook een keer klaar.”

En de wintersport? “Ik moet even kijken wat ik doe,” zegt Strating. “Of ik haal zo’n boosterprik, als dat kan, of we gaan ergens anders heen, of we gaan niet. Als ik dit had geweten, had ik honderd procent gewacht tot ik een Pfizer- of Modernaprik kon krijgen.”

Besmettelijk

De snel afnemende werking van het Janssenvaccin maakt dat mensen weer vatbaarder worden voor het coronavirus én dat ze besmettelijker zijn. Dat ondervond ook Hannah Berends (30). Drie weken geleden testte ze positief. Hoewel ze gevaccineerd is, was ze er een week flink ziek van. Bovendien heeft ze, zonder het te weten, twee anderen besmet, die óók gevaccineerd zijn. “Zij hebben op hun beurt ook weer mensen aangestoken, dus zo gaat het snel,” verzucht ze.

Dat Berends met het Janssenvaccin is ingeënt, is toeval. “Ik werkte dit voorjaar in de ggz, waardoor ik al in mei in aanmerking kwam voor een prik. De vaccins waren schaars, dus toen ze belden dat ze er één hadden heb ik niet lang getwijfeld. In mijn werk- en privésituatie kwam ik veel in aanraking met kwetsbare mensen, dus ik was allang blij dat er iets was.” Mocht het kabinet besluiten om een boosterprik beschikbaar te stellen, dan staat Berends daarvoor open. “Al kan ik dit keer de tijd nemen om een beslissing te nemen, want door die coronabesmetting heb ik voorlopig nog een herstelbewijs.”