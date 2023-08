Deze acts op Dekmantel Festival 2023 moet je zien volgens de programmeurs van Amsterdamse clubs

Dekmantel Festival. Beeld Bart Heemskerk

Dekmantel? What’s new? Dekmantel, dat van woensdag tot en met zondag duurt, wordt wereldwijd gezien als een van de meest toonaangevende festivals op het gebied van elektronische muziek. De programmering omvat een waaier aan genres, waarbij de randjes worden opgezocht. Er is meer ruimte voor experimentele geluiden: niet alleen techno en house dus, maar ook veel live-optredens en muziek met latin invloeden, electro en zelfs een vleugje oldschool hardcore. Dit jaar kent het festival in het Amsterdamse Bos een nieuwe podium: Radar. Er is lang samengewerkt met het internationale broadcastplatform Boiler Room, waar een succesvol optreden de carrière van een dj kon doen vliegen, maar daarmee is Dekmantel nu gestopt. Er is een waardige vervanger gevonden in Hör, een Berlijns streamingplatform. Optredens van onder meer Fafi Abdel Nour, Slim Soledad en Cinnaman zullen door Hör worden uitgezonden.

Jort Schenk van Lofi: Jane Fitz & Marco Shuttle en JakoJako (Live)

“Ik vind het persoonlijk de vetste Dekmantel line-up in jaren. Eén van de acts die er voor mij uit springen, is Jane Fitz back2back (om en om, red.) Marco Shuttle. Twee veteranen met een betoverende, trippy sound in de house- en technohoek. De energie van hun sets zit in hun platenkeuze en het ‘verhaal’ wat zij daarmee vertellen, niet in het tempo. Dat vind ik heel dope, want het is best moeilijk om zoveel energie en intensiteit over te brengen zonder heel erg te leunen op snelheid. Marco Shuttle en Jane Fitz zijn daar echt koning en koningin in.”

“Vorig jaar zag ik ze samen Monument afsluiten, een intiem festival in de bergen van Noorwegen. Dat was een waanzinnige psychedelische trip – een soort show down van allerlei vinyl pareltjes die ze om de beurt draaiden. Het was een van de beste b2b-sets die ik ooit heb gezien. Als het ook maar half zo vet wordt als toen, zijn we in for a treat.”

“De tweede act is de na de coronapandemie doorgebroken JakoJako, die komend weekend een liveshow speelt. Ze is een producer en dj uit Berlijn en werkt daarnaast in een winkel waar hardware wordt verkocht om muziek te maken, zoals modular synthesizers. Ik heb haar begin dit jaar horen afsluiten in de Berghain, waar ze de nieuwe resident is, en ik was erg onder de indruk: heel diep, maar ook heel groovy en intens tegelijk. Een verfrissende sound. Naast dj is ze ook hardware geek en getalenteerd producer. Ze gaat op Dekmantel nu ook een liveset doen. Die heb ik nog niet gezien, dus daar ben ik erg benieuwd naar.”

Jako Jako (Live), vrijdag 4 augustus, 16.00-17.00 uur, Ufo I-stage op het festival.

Jane Fitz & Marco Shuttle, zondag 6 augustus, 20.00-23.00 uur, Selectors-stage op het festival.

Sezin Ayranci van De School: Bogdan Raczynski en C.Frim

“Dekmantel heeft bij mij al sinds het bestaat die ene wow-factor als hun programma online komt. Een top twee?” Lachend: “Dat is wel heel lastig, vraag me dan een top één of een top vijf! Als ik terugdenk aan toen ik voor het eerst het programma zag, dan is Bogdan Raczynski degene waar ik het meest enthousiast van werd en die het meest is blijven hangen. Hij is voor mij zo’n goede, oprechte artiest. Iemand waarbij je in zijn hoofd wil kruipen, zo van: hoe kóm je erbij?!”

“Ik zal nooit het moment vergeten dat ik voor het eerst iets van hem hoorde, mijn mond viel open. Zijn muziek is heel schattig, maar ook heel chaotisch. Het raakt me heel erg. Hij heeft ondanks dat hij nichemuziek maakt ook met grotere artiesten als Björk samengewerkt. Hoe je het noemt? Ja, officieel IDM, intelligent dance music, maar het zijn gewoon bliepjes, computermuziek dus, waar hij dan heel lief iets doorheen zingt, of krijst. Zoals ‘You and I together, let’s learn ninja moves.’”

“Mijn tweede tip is C.Frim, een dj uit Australië en een van de mede-oprichters van Dutty Worldwide, een queer en trans people of color (QTPOC) evenementenorganisatie. Ik kende haar nog niet zo lang en besefte eigenlijk pas dat ze op Dekmantel staat toen ik haar verder ging opzoeken. Ze is wel aan het doorbreken, maar nog vrij klein in Europa.”

“Haar dj-sets bestaan uit een mix van verschillende stijlen: je hoort echt een mix van verschillende muzikale en culturele invloeden ineen, met veel percussie en bass, maar ook wat diepere dubinvloeden. De manier waarop ze platen in elkaar mixt is high energy, maar niet ‘hop hop gaan’; ze draait met een bepaald geduld, zonder energie en aandacht te verliezen. Heel vet!”

Bogdan Raczynski, donderdag 3 augustus, 22.30-23.30 uur, club Shelter.

C.Frim, vrijdag 4 augustus, 17.00-19.00 uur, The Nest-stage op het festival.

Vincent Reinders van Radio Radio: Rey Colino & Roza Terenzi en Rozaly

“Ik ben dit weekend echt op het hele festival te vinden, bij alle verschillende stages: dit zijn de belangrijkste acts van nú. Het is dus onmogelijk om te kiezen, maar als het moet dan in ieder geval Rey Colino b2b Roza Terenzi. Beiden zijn ze een ster in het heruitvinden en opnieuw uitbrengen van nineties releases. Een beetje trancey, alleen dan niet aan de platte kant, maar iets meer spacey.”

“Rey Colino zette met zijn onontdekte stoffige vinylhouse op Lente Kabinet een hele goede energie neer en Roza Terenzi was twee jaar geleden op Dekmantel Selectors in Kroatië voor mij een persoonlijk hoogtepuntje. Samen zijn ze een combo om van te smullen. In het spectrum van chill naar techno zit het perfect in het midden: voor de doorgewinterde digger is het vet, maar ook als je iets minder diep in de elektronische muziek zit, ga je dit heel leuk vinden.”

“Daarnaast wil ik Rozaly uitlichten, een witte jongen van 22 die in Amsterdam woont, maar is opgegroeid op de Antillen. Daar heeft hij een enorme muziekcollectie opgebouwd van zowel oude als recentere platen. Hij draait heel high energy: Caribbean carnaval met een randje, gecombineerd met muziek met Zuid-Amerikaanse invloeden. Een fusie van Caribbean en latin muziekstijlen dus.”

“Het is een beer van een vent van wie je niet verwacht dat hij dat Antilliaanse repertoire met zich meedraagt. Vorig jaar draaide hij op de Radio Radioboot tijdens Dekmantel Selectors. Wat daar gebeurde, heb ik zelden gezien: het ontplofte echt. Niet normaal.”

Rozaly, zaterdag 5 augustus, 13.00-15.30 uur, Greenhouse-stage op het festival.

Rey Colino & Roza Terenzi, zondag 6 augustus, 15.30-17.30 uur, Selectors-stage op het festival.



