Derde verdachte opgepakt voor gewelddadigheden Mallorca

Bloemen in El Arenal, Mallorca, ter nagedachtenis aan de 27-jarige man uit Waddinxveen die in Palma de Mallorca overleed. Beeld ANP

Hij wordt verdacht van het medeplegen van doodslag, poging tot doodslag en het openlijk plegen van geweld.

De derde opgepakte verdachte, Mees T. (18), zou eerst betrokken zijn geweest bij het geweld in een horecagelegenheid in de badplaats El Arenal en later bij het geweld op de boulevard, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman zwaargewond raakte. Later overleed Heuvelman aan zijn verwondingen. Ook andere slachtoffers raakten gewond.

De Hilversumse verdachte en zijn vrienden uit Het Gooi waren met vakantie op het Spaanse eiland, waar ze ruzie zochten met andere Nederlandse vakantiegangers. Net als de eerdere twee verdachten werd ook Mees T. opgepakt naar aanleiding van getuigenverklaringen en camerabeelden, waaronder nieuwe beelden die door een getuige zijn gemaakt.

Fatale schoppen

Mees T. is de derde verdachte die is opgepakt. Sanil B. (19) en Hein B. (18) gingen hem voor. Justitie denkt nu de drie mannen te pakken te hebben die de fatale schoppen aan Carlo Heuvelman zouden hebben uitgedeeld. Het drietal maakte deel uit van een vriendengroep van dertien man. Het onderzoek blijft doorlopen, en de andere groepsleden zijn nog steeds in beeld.

Inmiddels hebben dertien getuigen een verklaring afgelegd of doen dat binnenkort. Ook is er een nieuwe aangifte gedaan. In totaal zijn het er nu negen.

Na de incidenten vertrok de gehele groep, op één persoon na, snel naar Nederland. Een van de jongens bleef achter om de sleutels van het gehuurde appartement in te leveren. Hij werd uiteindelijk opgepakt en verhoord door de Spaanse politie, maar werd daarna weer vrijgelaten omdat op beelden te zien was dat hij geen grote rol speelde bij de vechtpartij.

Voorgeleiding

De derde verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ook de twee andere verdachten worden verdacht van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman uit Waddinxveen en het medeplegen van poging tot doodslag op een andere man. De 19-jarige Sanil wordt bovendien verdacht van poging tot doodslag op een slachtoffer in de horecagelegenheid.