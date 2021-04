Derde coronagolf mogelijk sneller voorbij dan gedacht

Beeld ANP

Daarmee zou de derde golf een halve maand eerder op zijn hoogtepunt zijn dan Jaap van Dissel op 24 maart voorspelde. In een briefing aan de Tweede Kamer ging de RIVM-baas er toen nog vanuit dat de derde coronagolf tot begin mei zou blijven aanzwellen. Het aantal bezette ic-bedden werd destijds geraamd op 1300, waarmee de Nederlandse ziekenhuizen onder grote druk zouden komen te staan.

Een nieuwe prognose, die enkele dagen geleden is opgesteld, gaat uit van een gunstiger scenario. In het nieuwe model beleeft de derde golf onder de huidige covidmaatregelen al half april zijn hoogtepunt, met een geschat aantal van 800 door coronapatiënten bezette ic-bedden. Hoewel in de modellen met een grote marge rekening wordt gehouden, zijn de verwachtingen over de derde golf dus flink gunstiger dan anderhalve week geleden.

Meer gegevens

Het RIVM wil de aan deze site uitgelekte prognoses nog niet bevestigen. Vermoedelijk houdt Jaap van Dissel volgende week woensdag weer een technische briefing aan de Kamer. Dan zullen de nieuwe verwachtingen naar buiten worden gebracht. Volgens een RIVM-woordvoerder veranderen de prognoses voortdurend. “Hoe dichter je bij een bepaalde datum komt, hoe meer gegevens je hebt.”

Momenteel liggen er 730 coronapatiënten op de ic. De bezetting van de intensive cares neemt sinds eind februari toe, en zal volgens de recentste RIVM-voorspellingen dus ook nog iets stijgen. Maar ‘code zwart’, waarbij niet voor alle patiënten een bed beschikbaar is, lijkt dus minder waarschijnlijk te zijn geworden. Eerder liet ziekenhuisvoorman Ernst Kuipers al weten er niet van uit te gaan dat het zover komt.

Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn 6918 nieuwe coronagevallen geregistreerd, zo blijkt uit RIVM-cijfers. Dat is iets minder dan het gemiddelde aantal van 7137 besmettingen over de afgelopen week. Sinds vrijdag is dat gemiddelde, na weken van forse toename, licht aan het dalen. Afgelopen dinsdag waarschuwde het RIVM juist nog dat ‘alle wijzers op rood’ stonden