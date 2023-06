Dennis Wiersma stapt op: minister met zoveel vijanden kon zich geen misstap meer veroorloven

Dennis Wiersma is opgestapt. De ambitieuze VVD’er schopte tegen behoorlijk wat schenen in de onderwijswereld. De combinatie van horkerig gedrag en tomeloze dadendrang deed hem de das om.

Het was een soort cultuurshock. Op het ministerie van Onderwijs waren ze Arie Slob gewend, die de typisch Haagse neiging had om net zo lang te overleggen tot iedereen op één lijn zat. Het paste bij de (toen) eind vijftiger die bezig was aan zijn laatste politieke klus. Toen kwam wervelwind Dennis Wiersma. De dertiger die barstte van de dadendrang en vol zat met plannen om het onderwijs aan te pakken – en snel een beetje.

Daarbij ging hij heel anders te werk: hij nam het onderwijsveld niet mee in zijn visie, maar was directief. Zó moet het, en in dít tempo. “Hij was eigenzinnig, zocht minder de samenwerking en was nogal van het afdwingen. Dat was het onderwijs niet gewend,” zegt de woordvoerder van de PO-Raad.

Dat bleek. De VVD-minister kreeg de afgelopen tijd meermaals kritiek van invloedrijke onderwijsclubs die gewend zijn meegenomen te worden bij alle besluiten. Plots zaten zij niet meer aan het stuur. Dat zinde hen duidelijk niet en dat sentiment staken zij niet onder stoelen of banken.

Te hard van stapel

Zo werd Wiersma’s voorstel voor scherper toezicht op het voortgezet onderwijs in de media ‘harteloos en ondoordacht’ genoemd door de VO-raad, de koepelorganisatie van middelbare scholen. En toen Wiersma met een wetsvoorstel kwam voor meer vaste contracten in het onderwijs deed die club dat af als ‘stoerdoenerij’, omdat dit in de onderwijs-cao’s allang geregeld zou zijn. Ook waren er volgens de Onderwijsinspectie pittige gesprekken met de minister omdat men daar vond dat Wiersma morrelde aan de onafhankelijkheid van het orgaan.

En dan waren er nog zijn eigen ambtenaren, die in interne stukken waarschuwden dat Wiersma te hard van stapel liep bij de in hun ogen mogelijk ongrondwettelijke en onuitvoerbare aanpak van religieuze weekendscholen. De reactie van Wiersma was vaak dezelfde: hij drukte zijn plannen toch door.

Soms moet je ‘door muren heen breken en stevig op de deur van heilige huisjes durven kloppen,’ schreef Wiersma donderdagavond in de verklaring waarmee hij zijn aftreden bekendmaakte. ‘Ook als sommigen vinden dat het gelijk al jaren aan hun kant staat, terwijl juist dat soms op gespannen voet staat met de ervaringen van leraren, leerlingen en ouders.’

Die werkwijze leidde weliswaar tot spanningen, maar Wiersma zat als minister stevig in het zadel. Tot hij eind april in het nieuws kwam vanwege onthullingen over ongewenst gedrag. Hij ging tekeer tegen ambtenaren, die daardoor soms ontslag namen, botste tijdens een werkbezoek met een basisschooldirecteur en bleek ook eerder, als invalstaatssecretaris van Sociale Zaken en als Kamerlid in de VVD-fractie, verantwoordelijk voor een onprettige werksfeer. Wiersma beloofde beterschap en kon blijven.

Aangeschoten wild

Zijn gedrag staat los van onvrede in het onderwijsveld, zeggen betrokkenen, maar het hielp hem niet. “Er zijn binnen het onderwijs mensen die al vijftien maanden proberen deze minister weg te krijgen.” Wiersma heeft door zijn bullebakgedrag niet veel krediet. Sterker: de recente onthullingen maakten de VVD-bewindsman kwetsbaar voor iedereen die nog een appeltje met hem te schillen heeft. Al stelden sommige tegenstanders tevreden vast dat Wiersma zichzelf in de nesten werkte. “We gaan deze minister niet ten grave dragen, daar is hij zelf al druk mee bezig.”

Dat Wiersma aangeschoten wild was, bleek ook toen woensdag bekend werd dat er op het congres over praktijkonderwijs volgens de sectorraad ‘een onplezierig incident’ met hem plaatsvond. Een medewerker voelde zich na een gesprek ‘mondeling en fysiek geïntimideerd’. Op diezelfde dag kwam ook het nieuws naar buiten dat de Sectorraad Praktijkonderwijs het ‘superoneerlijk’ vindt slechts een klein deel te krijgen van het budget voor onderwijsachterstanden. Toeval? Niemand die het weet. De sectorraad weigert elk commentaar.

Wiersma heeft altijd overgelopen van ambitie. Als kind, opgroeiend in een gezin dat zich niet erg bekommerde om educatie, werkte hij zich van de mavo via de havo op naar de hogeschool en uiteindelijk de universiteit. Daar studeerde hij zowel sociologie als bestuurs- en organisatiewetenschappen. Als student was hij vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Zijn eerste baan vond hij ook bij de vakbond, als voorzitter van FNV Jong.

VVD-kroonprins

Toen Wiersma op de VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2017 kwam, werd hij door zijn vakbondsverleden nog gezien als atypische, linkse VVD’er. Maar ook als charismatische jonge hond, die in die tijd weleens werd genoemd als mogelijke opvolger van partijleider Mark Rutte. Later noemde niemand hem meer de VVD-kroonprins, hoewel zijn partij hem tot zijn vertrek – publiekelijk – is blijven steunen.

Juist die ‘herkansing’ van de VVD viel slecht bij onderwijsorganisaties, die erop wijzen dat Wiersma zelf eindexamenkandidaten weigerde opnieuw een ‘coronaherkansing’ te geven.

Maar de minister had ook fans. In vakbondskringen werd hij geroemd in vergelijkingen met minister Slob, die volgens hen vaak met oplossingen kwam die geen echte oplossingen waren. Deze minister, zo klinkt het, kwam ‘tenminste niet met Sloboplossingen’.

Ook was Wiersma populair onder leraren. Zij zien jaar na jaar dat de Onderwijsinspectie en de Onderwijsraad in rapporten noteren dat het slecht gaat met het onderwijs is ons land. In hemelbestormer Wiersma zagen leraren iemand die met zijn vuist op tafel sloeg en échte verandering wilde afdwingen. Die ‘stevige koers’, erkent Wiersma in zijn afscheidsbrief, ‘maakt je niet overal populair’. ‘Maar dat was ook niet het doel.’