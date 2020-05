Denk stond voor verbinding. Hoe de bom barstte na een Twitterfoto

Nu fractievoorzitter Azarkan is geroyeerd als lid, is de chaos binnen Denk compleet. De partij stond voor verbinding, maar de drie Kamerleden hadden al langer ruzie, blijkt uit een vertrouwelijk rapport.

Denk had in 2019 geen vrolijke kerst. Een slepende ruzie tussen de drie Kamerleden Tunahan Kuzu, Farid Azarkan en Selçuk Öztürk komt tot een climax. De eerste twee staan op het punt te breken met Öztürk, behalve Kamerlid ook partijvoorzitter. Het onderlinge vertrouwen is ver gedaald. Op tweede kerstdag wordt na uren overleg een scheuring voorkomen.

Wat toen nog werd afgewend, is inmiddels alsnog gebeurd. De drie maken openlijk ruzie. Directe aanleiding is een buitenechtelijke affaire die Kuzu in 2017 had met een partijvrijwilligster en die dit voorjaar in de publiciteit kwam via HP/De Tijd.

Inmiddels beschuldigt Kuzu Öztürk van ‘broedermoord’, claimt Azarkan het partijleiderschap en roept hij Öztürk op het voorzitterschap neer te leggen. Öztürk beticht op zijn beurt Azarkan ervan Denks belangen te schaden.

Twee onderzoeken

De verhoudingen zijn zó verziekt, dat twee onderzoeken lopen naar hoe het zo mis kon gaan in de fractie. De een wordt verricht door adviesbureau Berenschot op verzoek van Öztürk en moet voor de ledenvergadering van 6 juni klaar zijn. Het ander is al gehouden door een speciale commissie, met medewerking van Azarkan en Kuzu. Dat feitenrelaas werd afgelopen week intern verspreid. Öztürk werkte er niet aan mee.

In het relaas is te lezen hoe de affaire van Kuzu destijds al tot gedoe leidde. In oktober 2017 meldt een vrouw zich als vrijwilligster op het partijbureau in Rotterdam. Er is een bijeenkomst over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook Kuzu is aanwezig ‘en zo begon het eerste contact tussen haar en Tunahan’, aldus het rapport. ‘De dagen erna hebben zij met wederzijds goedvinden het contact onderhouden.’

Denk is op dat moment hot. De partij is dat voorjaar uit het niets met drie zetels de Tweede Kamer binnengekomen. Kuzu beveelt de vrouw aan bij het hoofd communicatie van de partij. Die laat haar voor de nieuwsbrief schrijven ‘maar vindt haar schrijven uiteindelijk niet goed genoeg.’

In januari 2018 meldt de vrouw zich bij Azarkan, bij wie ze eerder een debattraining volgde. De affaire is alweer over en de vrijwilligster vertelt het Kamerlid over een ‘vervelende ervaring’ met Kuzu. Wat er exact is gebeurd, blijft mistig. De vrouw spreekt later in een Whatsappgroep van ‘misbruik’ maar er volgt geen officiële klacht en ze wil ook niet dat Azarkan er met iemand over praat.

Dat laatste gebeurt in maart 2018 alsnog. Öztürk grijpt in. ‘Selçuk stelt voor Tunahan te straffen voor zijn handelen,’ staat in het rapport. Met Azarkan dwingt hij Kuzu tijdelijk als fractievoorzitter te stoppen ‘en te reflecteren op zijn eigen handelen in de afgelopen periode’. Aan de buitenwereld vertelt Denk dat Kuzu de kers­verse raadsfracties gaat ondersteunen.

Daarmee lijkt de kous af, maar tussen de fractiegenoten ontstaan spanningen. Volgens het rapport zou Özturk zich ergeren aan Kuzu en Azarkan, die veel in de spotlights staan, terwijl hij veel verenigingswerk opknapt. Kuzu en Azarkan ergeren zich aan Öztürks ‘confronterende manier van debatteren’.

De bom barst als beiden in december 2019 een stedentrip naar Istanboel boeken. Ze twitteren een dinerfoto met de tekst dat ze de toekomst van Denk bespreken.

Des duivels

Öztürk is des duivels, hij weet als partijvoorzitter van niks. Kuzu en Azarkan hebben hun mede-Kamerlid niet meegevraagd ‘omdat het naar hun idee een privéreis betrof met als doel een aantal pakken te kopen’.

Vlak voor kerst krijgt Azarkan een aangetekende brief van het partijbestuur dat er een onderzoek komt naar het Istanboelreisje. Kuzu eist dat de brief van tafel gaat.

De boel wordt gesust, maar begin januari duikt ineens het gerucht op dat Kuzu chantabel is. De vrijwilligster heeft contact gezocht met Kamervoorzitter Kadija Arib. Öztürk vraagt Kuzu om een gesprek en beiden spreken af bij de Hofvijver. ‘Selçuk geeft aan dat de politieke tegenstanders van Denk over informatie en bewijzen zouden beschikken over het privéleven van Tunahan.’

Kuzu verwijt Öztürk dat hij de geruchten opnieuw de wereld in heeft geholpen om van hem af te komen. De partijvoorzitter dringt aan op een onafhankelijk onderzoek. Via een tussenpersoon biedt hij de vrouw aan haar verhaal te doen en zegt open te staan voor een klacht. Per Whatsapp laat ze weten niet mee te werken, en dat Selçuk ‘moet stoppen met het onder druk zetten van Tunahan om ervoor te zorgen dat hij aftreedt omwille van deze kwestie.’

Inmiddels voelt Kuzu dat hij het niet kan winnen, zeker nadat de tussenpersoon niet uitsluit dat er bewijsmateriaal is. Op 21 maart kondigt de Denk-fractieleider zijn vertrek aan.

Een week later maakt het partijbestuur bekend dat Kuzu ‘een affaire met wederzijds goedvinden’ heeft gehad en daarom in 2018 al tijdelijk is geschorst als fractievoorzitter. Voor Kuzu en Azarkan het definitieve bewijs dat er met Öztürk niet samen te werken valt.