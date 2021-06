Denemarken en Zweden op ‘geel’, reizen naar Spanje wordt nog altijd ontraden

Toeristen op het vliegveld van de Zweedse hoofdstad Stockholm. Beeld EPA

Dat maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bekend. Het reisadvies voor België en Griekenland zelf werd vorige week al versoepeld. Als Nederlanders naar landen met een geel reisadvies reizen, hoeven ze bij terugkomst in ons land geen negatieve test te laten zien en niet in quarantaine.

Digitaal Corona Certificaat

Het bij Nederlanders populaire vakantieland Spanje blijft ‘oranje’ staan, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen mogelijk zijn. De coronacijfers in dat land zijn volgens het ministerie en het RIVM ‘nog niet goed genoeg'. Datzelfde geldt voor de regio rond de Portugese hoofdstad Lissabon, waar sprake is van een uitbraak met de Deltavariant van het coronavirus.

Donderdag, op 1 juli, wordt in Europa het Digitaal Corona Certificaat ingevoerd, waarmee Nederlanders kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of een besmetting met het coronavirus hebben doorgemaakt. Toch betekent dat niet dat Nederlanders met dat certificaat op zak zomaar naar een land kunnen reizen, benadrukt Buitenlandse Zaken. Het land zelf kan namelijk nog inreisbeperkingen en voorwaarden, zoals quarantaine, opleggen aan Nederlanders. In het hele reisadvies staan die regels per land opgesomd.