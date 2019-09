Den Haag wil nachtvluchten beperken, de reisbranche wil dat voorkomen met een plan. Beeld ANP

“We hebben er geen probleem mee om een scenario uit te werken waarbij tussen twee en vijf uur ’s nachts geen vakantievluchten vertrekken,” aldus reisbrancheorganisatie ANVR. Ook mogen tussen vijf en zeven uur ’s ochtends alleen de allernieuwste – en stilste – toestellen van Schiphol gebruikmaken.

“Uiteraard willen we meekijken naar beperking van overlast voor de omgeving,” licht adjunct-directeur Walter Schut van de ANVR toe. ”Maar wij willen vakanties ook betaalbaar houden. Dan moet je in dit soort oplossingen denken. Wij voeren daar nu intensieve gesprekken over met het ministerie van Infrastructuur.”

De reisbranche reageert met het aanbod op de toenemende roep om nachtvluchten aan te pakken. Dat gebeurde deze week ook weer in de Tweede Kamer, waar een meerderheid van de fracties, waaronder regeringspartijen D66 en ChristenUnie, bepleit de luchthaven helemaal of gedeeltelijk te sluiten.

Essentieel voor vakantievertier

Jaarlijks mag ’s nachts 32.000 keer op Schiphol worden gevlogen. Een derde van die vluchten vindt plaats tussen vijf en zes uur. Rondom Schiphol ondervinden bijna 20.000 mensen ernstige overlast van vlieghinder, volgens tegenstanders zijn het er tweemaal zo veel.

Voor vakantievertier zijn nachtvluchten essentieel. Alleen als vliegtuigen achttien uur per dag worden gebruikt, is het mogelijk vliegvakanties betaalbaar te houden. Daarvoor moeten toestellen wel vanaf vijf uur ’s ochtends vertrekken en ’s avonds laat aankomen om per dag twee tot drie keer op en neer te kunnen vliegen.

Als dit niet meer mogelijk is, wordt volgens de ANVR fors ingeleverd op efficiency. Dan moet juist met méér toestellen gevlogen worden om de 9,8 miljoen vliegvakantiegangers te blijven bedienen.

“Het zou een drama zijn als Schiphol tussen elf en zeven helemaal op slot moet,” zegt topman Steven van der Heijden van Corendon. “Dan wordt per dag twee keer op en neer naar Griekenland vliegen ondenkbaar. Als je maar één slag kunt maken, dan mag je rekenen op 40 tot 50 euro méér voor een retourvlucht naar de Middellandse Zee.”

Reëel toekomstperspectief

“Wij zouden onevenredig zwaar worden geraakt,” zegt een woordvoerder van Transavia. “Dat geldt ook voor het plan om op Eindhoven na elf uur geen vluchten meer toe te staan. Het heeft een enorme impact op onze bedrijfsvoering en consequenties voor de reiziger.”

Ook brengt het investeringen in schonere en stillere vliegtuigen in gevaar. “Als we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om schoner en stiller te vliegen, hebben we wel reëel toekomstperspectief nodig. Dat vergt enorme investeringen.

Voor marktleider TUI geldt dat maatregelen bij nachtvluchten deel moeten uitmaken van een compleet plan. “Eenzijdig kijken naar de nacht is te kort door de bocht,” aldus een woordvoerder. “Alle facetten van de hinder moeten worden meegewogen.”

Lelystad geen optie

“Ik vind het niet zo gek dat een vliegveld in zo’n dichtbevolkt gebied ’s nachts deels dicht gaat,” zegt Van der Heijden van Corendon. “Maar maak de nacht iets korter, met de mogelijkheid om aan het begin van de nacht nog aan te komen. En je zou ’s nachts onderscheid kunnen maken tussen landen en vertrekken. Landen levert veel minder overlast op dan opstijgen.”

Een alternatief voor het nachtverkeer is er volgens hem niet. “Je kunt die 32.000 nachtvluchten niet over de dag verdelen. Schiphol barst al uit elkaar.” Ook Lelystad, dat sowieso ’s nachts dicht zal zijn, is geen optie; daar zijn uiteindelijk maximaal 45.000 vluchten toegestaan.