Den Haag opgelucht, daarbuiten heerst lichte verwarring: wat verandert er werkelijk aan het stikstofbeleid?

Met een bijzonder compromis koopt het kabinet eventjes wat politieke rust, maar de stikstoftrein blijft wel rijden. Wat gaat er veranderen? En heeft deze coalitie nog wel een toekomst?

“We hebben in Nederland gelukkig een coalitieland, we sluiten compromissen,” prees Mark Rutte vrijdagavond het zoveelste dealtje uit zijn jarenlange premierschap. Na een zomer vol protest en de nederlaag van coalitiepartijen bij de Statenverkiezingen vond het kabinet een smal paadje uit de dreigende politieke impasse. Het lopende stikstofbeleid gaat voorlopig gewoon door, wel wil het CDA nog voor de zomer opnieuw onderhandelen over de beladen deadline van 2030. Hieronder vier vragen over de stikstofplannen.

1. Wat verandert er nu precies aan lopende stikstofplannen?

Lang verhaal kort: vrijwel niets, erkennen coalitiepolitici een dag na de deal. Provincies moeten hun gebiedsplannen maken, het Landbouwakkoord met boeren en belangenclubs kan door, de uitkoopregeling voor boeren wacht op goedkeuring van Brussel, innovatiemogelijkheden worden uitgewerkt, de aanpak van grote vervuilers gaat verder. Zelfs de omstreden nieuwe stikstofwet – inclusief beladen deadline van 2030 – wordt verder voorbereid, al beslist het parlement er voorlopig niet over. Alles ‘gaat gewoon door’, klinkt het luchtig in de partijtop van D66. Maar wel zonder de ‘vertragende verlamming’ van de deadline van 2030, stellen CDA’ers daar tegenover.

Twistpunt blijft het einde van de rit: wanneer moeten de reductiedoelen gehaald worden? Onder druk van boeren en de BBB-winst wil het CDA af van 2030 als deadline, maar andere partijen gaan daar niet in mee. Dit had zomaar tot een kabinetsbreuk kunnen leiden, maar om dat te voorkomen kwam het CDA uiteindelijk met een ‘list’, de tijdelijke wapenstilstand. Vóór de zomer wil de partij opnieuw onderhandelen over stikstofparagraaf uit het regeerakkoord. Of de coalitie daar samen uit gaat komen, is zeer de vraag. VVD en ChristenUnie tillen niet zo zwaar aan dat jaartal lijkt het, D66 wel: “Het wordt een heel ongemakkelijk gesprek,” zegt een bron bij D66.

2. VVD en D66 jubelen over ‘versnelling’, maar de 2030-discussie wordt juist op de lange baan geschoven. Hoe rijmt dat?

Gas geven en remmen tegelijk leidt tot stilstand. Maar partijen geven toch echt ieder een eigen draai aan het compromis. D66 en VVD spreken van een ‘versnelling’ omdat er eindelijk begonnen kan worden en allerlei plannen sneller uitgevoerd gaan worden. Het CDA prijst juist het staken van de deadlinediscussie, daardoor krijgen provincies en boeren eindelijk ‘ruimte’.

Het beeld bij de buitenwereld is warrig, al is er eensgezindheid over de noodzaak tot actie. Alle coalitiekopstukken vinden dat er snel begonnen moet worden met het terugdringen van de stikstofuitstoot. Alles is er nu op gericht dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren op het boerenerf en rond natuurgebieden. Daarover is juist opvallend grote overeenstemming, zeggen betrokkenen. Dat hield de boel ook bij elkaar deze week.

3. Wat vinden belangenverenigingen en oppositiepartijen van het compromis?

Milieugroeperingen, belangenclubs en oppositiepartijen hekelen het gedoe over 2030 en geven daar ook een eigen uitleg aan. Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB verwijt Rutte ‘de ruggengraat van een tuinslang’ te hebben: “Deze premier laat volstrekte incompetentie zien, hij kan alleen maar uitstellen,” zegt Vollenbroek, die in de rechtbank het stikstofbeleid aanvecht. Boerenbelangenorganisatie Agractie meent juist dat de ‘pauzeknop’ logisch is ‘om in de provincies te komen tot beleid mét draagvlak op het platteland en onder boeren’.

Oppositiepartijen in de Kamer hebben geen goed woord over voor het kabinetscompromis. BBB-leider Caroline van der Plas is verbaasd dat Kaag ‘nu plots wel’ wil luisteren naar kritiek, ze roept het CDA wel op om echt afscheid te nemen van 2030: “We hebben ons gewurgd in wet- en regelgeving. Daarom zitten we klem en zit het land op slot. Kabinet, laat je ballen zien en maak een noodwet om dit land van het stikstofslot te krijgen.” Linkse oppositiepartijen spreken van een ‘noodgreep’ van een ‘onmachtig kabinet in crisis’. “Een kabinet moet regeren,” liet GroenLinksleider Jesse Klaver weten. “Dit kabinet is alleen met zichzelf bezig. Het wordt een zwaar debat.”

Dinsdag debatteren premier Rutte en vicepremiers Kaag, Hoekstra en Schouten met de Tweede Kamer.

4. Overleeft het kabinet de nieuwe stikstofhobbel?

Dat durft niemand op het Binnenhof nog te beweren. “We willen allemaal het juiste doen. Of we er ook uitkomen, is iets anders,” sprak de grieperige D66-vicepremier Sigrid Kaag vrijdag. Al benadrukte ze ook dat de coalitie wel vaker voor ingewikkelde dilemma’s heeft gestaan waar het alsnog uitkwam.

Snel na de start raakte het kabinet al verscheurd. Toen CDA-leider Wopke Hoekstra afgelopen zomer voor het eerst afstand nam van het regeerakkoord door te zeggen dat 2030 ‘niet heilig’ is, begon de verdeeldheid. En nu zet Hoekstra praktisch één been buiten het kabinet door te zeggen dat zijn partij van deze paragraaf af wil. Hoofdrolspelers ontkennen dat er een crisissfeer is. Niemand heeft belang bij een breuk en nieuwe verkiezingen nu. Het lijntje is broos. Iedereen met een huwelijk of relatie weet hoe ingewikkeld het wordt als je thuis zegt: we hebben fikse ruzie, maar we praten het pas over drie maanden uit.

In de provincies lijkt de opstelling constructiever tussen partijen onderling. In drie provincies opteren verkenners van nieuwe provinciebesturen nu voor een samenwerking tussen nieuwkomer BBB met partijen van links tot rechts, van PvdA tot VVD. En als zij tot overeenstemming kunnen komen in de regio’s, waarom zou ‘Den Haag’ dat dan niet kunnen?