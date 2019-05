Demonstratie voor recht dragen keppel

‘Laat je niet intimideren’

De Duitse regeringsadviseur voor antisemitismebestrijding Felix Klein zei dit weekend dat hij ‘Joden niet kan aanbevelen overal in Duitsland een keppel te dragen’. Ter onderbouwing verwees hij naar het bijna verdubbelde aantal antisemitische gewelddaden in Duitsland, van 37 in 2017 naar 62 in 2018. In zo’n 90 procent van de gevallen komt de dader uit extreemrechtse hoek.

Onder de besturen van Joodse organisaties en scholen in Amsterdam is er begrip voor de uitspraken, die worden omschreven als ‘de Duitse realiteit’. De boodschap van onder andere het Centraal Joods Overleg, de Joods-orthodoxe school Cheider in Buitenveldert en Cidi aan de Amsterdamse joodse gemeenschap is echter: laat je niet intimideren. “Antisemitisme gaat niet weg als je je verbergt. Kijk naar de oorlog. Ook geassimileerde Joden werden als Jood aangemerkt,” aldus Eddo Verdoner, voorzitter van het Centraal Joods Overleg aan Het Parool.

De Amsterdamse wethouder van Diversiteit Rutger Groot Wassink noemde het ‘afschuwelijk dat deze oproep in Duitsland nodig is om mensen veilig over straat te laten gaan’. “Ook in Amsterdam komt antisemitisme voor, maar gelukkig krijgen wij hier niet dezelfde signalen.”