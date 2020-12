Demonstranten verstoren toespraak premier Rutte met gefluit en geroep

Beeld ANP

De demonstranten scandeerden leuzen zoals ‘Rutte rot op’ en hadden toeters en fluitjes meegenomen om herrie te maken. Rutte sprak het land toe over de extra coronamaatregelen. In zijn toespraak was duidelijk het gefluit en lawaai op de achtergrond te horen. Rutte haakte daar direct op in: “Dit is niet een gewone griep, zoals sommigen – zoals demonstranten buiten – wel denken.”

Het ging om enkele tientallen demonstranten rond de Hofvijver. Ze zijn onder meer tegen een strengere lockdown en tegen mondkapjes. De gemeente Den Haag liet maandagavond weten dat de demonstratie ontbonden was, omdat die niet was aangemeld. De politie vroeg daarop aan de demonstranten om weg te gaan. Een groepje demonstranten verplaatste zich enkele meters en ging vervolgens tegenover het Torentje staan zingen.

Eén demonstrant is aangehouden voor belediging. Een andere demonstrant is aangehouden omdat deze persoon de demonstratieplek niet wilde verlaten.

‘Alles naar de klote’

Roos en Flo waren twee van die demonstranten. “Alles gaat naar de klote. Alleen samenzijn, buitenlucht en gezond eten helpen tegen het virus.” Het tweetal is vaker te vinden bij demonstraties tegen de coronamaatregelen. “Het is gewoon een normale griep. En doodgaan hoort bij het leven.” Een andere demonstrant zegt: “Dit is vergelijkbaar met de griep van 2018, maar nu gooien we het hele land plat. Ondertussen worden zij doorbetaald.” Een ander vult aan: “Er wordt een dictatuur uitgerold.”

Onder de demonstranten waren ook Duncan Robles en Laura Hos, twee bekende gezichten bij coronademonstraties. Ze publiceren samen video’s op YouTube over het coronabeleid. “We hebben heel hard staan schreeuwen,” stellen ze in een video op Facebook. “Het is ook niet normaal meer, we wonen nu echt in een dictatuur.” Hos en Robles waren in het verleden ook aanwezig bij onlinebijeenkomsten van de actiegroep Viruswaarheid. Daarnaast waren ze deze maand bij een coronademonstratie in het Duitse Düsseldorf.

Een uur na de toespraak was het weer rustig op straat.