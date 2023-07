Demissionair minister Kuipers: ‘Kwart van de mensen die 112 bellen, kan zichzelf met thuisarts.nl helpen’

Ernst Kuipers, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeld ANP / Bart Maat

“Het is zeer frustrerend dat het kabinet is gevallen,” erkent Ernst Kuipers. Anderhalf jaar geleden gaf hij een mooie baan als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC op om minister van Volksgezondheid te worden. En nu is hij alweer op weg naar de uitgang. Tenzij D66 in een nieuw kabinet belandt. “Maar of ik nog een keer minister wordt is niet aan mij, maar eerst aan de kiezer en aan de partij. Het gaat niet om mijn baan, ik vind wel weer wat.”

Natuurlijk, hij had zijn klus graag afgemaakt, zegt Kuipers. Er ligt nog jaren werk. De nood is hoog in de zorg, met enorm gebrek aan huisartsen en verpleegkundigen, sterke vergrijzing en almaar stijgende kosten. Maar zodra inventieve huisartsen of andere zorgverleners daar iets aan willen doen, zakken ze weg in een zorgmoeras.

Neem de huisartsen in het Limburgse dorp Afferden: met een nieuwe aanpak ontlasten zij elkaar en sturen ze minder patiënten door naar het ziekenhuis. De patiënt blij, maar het nabijgelegen ziekenhuis kwam in financiële nood: stuur meer patiënten door!

Er is ‘een kleine revolutie’ nodig om die trend te keren, erkent Kuipers. Een jaar stilstand door een gevallen kabinet kan Nederland zich niet permitteren. “Dat zou doodzonde zijn. De toegankelijkheid van de huisarts, de spoedzorg en geestelijke gezondheidszorg staat nu al onder druk,” stelt hij. “We moeten het echt anders doen. Samenwerking is de nieuwe norm, gegevens delen, samen plannen maken.”

Toch even. Wie nu een innovatieve uitweg bedenkt, loopt vast. Door de regels en de marktwerking sneuvelen zulke projecten. Dat is toch funest?

“In uw voorbeeld: niemand zit te wachten op een ziekenhuisopname als het niet echt nodig is. En een ritje in de ambulance doe je ook niet voor de lol. Het aantal ziekenhuisopnames moet ook omlaag, dat is hartstikke nodig om niet compleet vast te lopen. Dus het is de juiste richting, en we werken eraan dat dit ook echt mogelijk gemaakt wordt. Dat vraagt niet om een ander zorgstelsel, maar wel om intensieve samenwerking tussen alle zorgpartijen en een andere rol van de overheid. Die moet ingrijpen als het nodig is.”

Voor oplossingen kijkt men naar u: pas de regels aan.

“Zeker, daarom zijn we nu ook bezig met een andere aanpak, die hebben we in een integraal zorgakkoord afgesproken. En gelukkig willen partners daarmee door, ook nu het kabinet is gevallen. In dat akkoord staan vierhonderd acties en niet per tak van de zorg zoals vroeger, maar voor de héle zorg, samen. Daarin krijgen de huisartsen meer ruimte en meer geld, daar komen de meeste mensen als eerste terecht. En als ze daar goed geholpen worden, gaan ze ook veel minder beroep doen op spoedzorg en andere ziekenhuiszorg.”

Dat integraal zorgakkoord is een geduldig pak papier. Al jaren stranden veel pogingen om het anders te doen. Wanneer gaat uw aanpak werken?

“Op allerlei plekken worden plannen gemaakt waarbij in regio’s met een of twee verzekeraars, de gemeenten, huisartsen en andere zorgverleners gekeken wordt: wat is hier nodig? Niet geredeneerd vanuit het idee: de ene patiënt komt hier en is nu fijn míjn klant.”

Maar als ziekenhuizen minder patiënten helpen, gaan ze kopje onder. Op plekken wordt de spoedzorg afgeschaald. In Friesland zijn plannen om het met één ziekenhuis minder te doen. Snapt u dat mensen in die regio’s zich zorgen maken?

“Dat snap ik heel goed. En het is ook niet mijn bedoeling om zomaar een spoedpost te sluiten. Maar je moet wel goed geholpen kunnen worden als je daar belandt. Momenteel voldoen 65 van de 80 spoedeisende hulpposten (SEH’s) in Nederland niet aan de kwaliteitseisen. Die SEH’s moeten natuurlijk niet allemaal dicht, maar het moet daar wel beter. En die normen zijn niet extreem hoog. Ik bedoel: dat er minstens één dokter met één jaar werkervaring op de spoedpost aanwezig is, dat is toch niet te veel gevraagd? Soms gaat het niet goed en zakken ze door het ijs en moeten ze dicht. Je hoopt dan dat het tijdelijk is.”

Tijdelijk? Een spoedeisende hulp die wordt gesloten gaat toch nooit meer open? Het personeelstekort wordt alleen maar groter.

“Dat is niet de bedoeling, maar het gaat erom dat mensen op de juiste plek komen en goed behandeld worden. De spoedpost is niet altijd de juiste bestemming. Uit proeven blijkt bijvoorbeeld dat een kwart van de mensen die 112 bellen eigenlijk met online hulp via bijvoorbeeld thuisarts.nl beter uit de voeten kan. Een kwart ja.”

Kuipers vindt een ziekenhuis om de hoek niet heilig als doel op zich en ook niet haalbaar, stelt hij. “Het gaat om de goede zorg op het juiste moment. Het kan de verpleegkundige zijn in een ambulanceauto, die je thuis helpt. Het kan de apotheker zijn die je helpt met medicijnen. Het kan de fysiotherapeut zijn als het gaat om je knieproblemen.”

Dus die stapel stenen met bedden in de buurt: daar moeten we maar niet te veel waarde aan hechten?

“Dat klopt, alleen wil ik voorzichtig zijn met de term stapel stenen. Een ziekenhuis is veel meer dan dat. Maar de plek en de vorm zijn inderdaad ondergeschikt aan de hulp en de zorg. Iedereen moet beseffen dat de vraag naar zorg maar blijft stijgen en dat het niet lukt en ook niet beter is om overal altijd op dezelfde plekken de posten in de lucht te houden. Ja, we willen de acute zorg overeind houden, maar wel volgens de kwaliteitsnormen die we hebben.”

Een van die eisen is de 45-minutennorm: iedereen moet binnen drie kwartier op een spoedeisende hulp kunnen komen. Die norm raakt uit zicht.

“Die norm is ook nooit medisch onderbouwd… Desalniettemin moet die niet weg voordat we een alternatief hebben. Maar laten we ten minste nadenken wat nou echt in het belang van de patiënt is. Nog altijd komen te veel patiënten op de verkeerde plek terecht, omdat ze snel bij een spoedpost moeten zijn. Terwijl jij met een heel ingewikkeld medisch trauma toch echt beter af bent op een plek iets verder weg, waar een volledig geëquipeerd en ervaren team klaar staat. Vergeet ook niet dat de ambulance tegenwoordig niet meer het ziekenvervoer is van vijftig jaar geleden: onderweg kunnen we echt veel doen om je te helpen.”

U gelooft heilig in samenwerken, spreiden, specialiseren. Maar als dat concreet wordt, zoals rond de kinderhartchirurgie, dan gaan hakken in het zand. En als ergens een spoedpost dichtgaat, komt er verzet. Heeft u zich daar niet op verkeken?

“Voor iedereen is verandering lastig, en niets menselijks is ook de zorg vreemd. Je wil behouden wat je hebt. Maar we staan echt op een kantelpunt en we beseffen allemaal, ook de mensen in de zorg en de lezer van de krant, dat we in actie moeten komen. Anders loopt het echt verder vast.”

En dan moet ook de mislukte marktwerking overboord, zoals de ene na de andere expert en adviesraad nu bepleit?

“Mislukt vind ik te makkelijk. Maar het moet wel anders. We werken nu zeventien jaar met dit stelsel en het heeft ons veel opgeleverd. We zitten nu met andere uitdagingen, met groot gebrek aan personeel. Dus die continue 24/7 onderlinge concurrentie en ieder voor zich voldoet niet meer. Dat helpt de patiënt niet, dat zien we ook terug in onze resultaten bij de acute zorg, de geboortezorg, de oncologische zorg. Het is niet goed genoeg. En dat kan beter met meer samenwerking, als de grootste verzekeraar in een regio bijvoorbeeld de regie neemt. We moeten echt naar een netwerk van samenwerking in plaats van concurrentie.”

Een heel leven werkte u al in de zorg. Toen gaf u uw baan op om minister te worden en na 1,5 jaar is het kabinet al gevallen. U had grote plannen. Is een van die voornemens al gelukt?

“Zeker, en dat begint met het verhaal dat ik afstand neem van de kreet dat we ‘de beste zorg van de wereld hebben’. Dat klopt niet op alle punten. Natuurlijk hebben we een stelsel waarbij we solidair zijn en meebetalen voor elkaars zorg. Dat moeten we koesteren. Maar veel moet en kan beter. Er zijn allerlei plekken waar je geen huisarts of tandarts meer kunt krijgen, waar je lang moet wachten op een sessie met een psycholoog. De spoedzorg bespraken we al. En bij de kankerzorg staan we ook niet in de top drie van Europa. Zodra je daar eerlijk over bent, kun je ook echt spreken over verbeteringen.”

Dus u wil de boeken in als: ‘Ernst Kuipers, minister die zo eerlijk was over de niet zo beste staat van de Nederlandse zorg’?

Met een grijns: “Nee, nee… Maar het is wel echt belangrijk om dit te benoemen. Dan kun je ook samenwerken aan verbetering. Dat doen we. Er lopen tal van projecten waarbij er echt samengewerkt wordt, gegevens gedeeld worden, lokaal en regionaal. En als het niet snel genoeg gaat, zullen we als overheid ingrijpen. We gaan niet voor een zesje, maar een acht plus.”