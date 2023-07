Demissionair minister Hugo de Jonge: ‘Een kabinet dat migratie niet aanpakt, móét ook plaatsmaken’

Demissionair minister Hugo de Jonge is nog niet klaar met de val van het kabinet. Aan het einde van de roerigste politieke week in decennia blikt hij terug en vooruit. ‘We zitten toch niet in de politiek om dingen tegen te houden, maar juist om dingen tot stand te brengen?’

“Een kabinet dat niet in staat is om een oplossing te vinden voor zo’n belangrijk onderwerp als migratie, móét ook plaatsmaken.” Het zij zo, stelt demissionair minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge teleurgesteld. Hij zat vanaf dag één bij de onderhandelingen om tot een compromis te komen tussen de vier regeringspartijen. Tot het na negen maanden klapte en het kabinet viel.

Aan het einde van een bizarre week in Den Haag, waarin het ene na het andere politieke kopstuk zijn of haar vertrek aankondigde, is het alsof De Jonge zich er nog niet bij heeft neergelegd. Maandag overlegde hij met zijn ambtenaren over hoe het verder moet met de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening nu het kabinet demissionair is. “Mijn opdracht aan hen: moedig voorwaarts en niet versagen. We kunnen het ons met deze woningnood niet veroorloven dat alles stilvalt.”

De ervaring leert dat er na de val van een kabinet weinig gebeurt.

“Dat is aan de Tweede Kamer, maar ik kan me niet voorstellen dat alles controversieel wordt verklaard. Er moeten 981.000 woningen worden gebouwd. Dat is gigantisch! Weer stilstand kunnen we ons niet veroorloven, ondanks de demissionaire periode. We zitten toch niet in de politiek om dingen tegen te houden, maar juist om dingen tot stand te brengen? Daarom is het zo zonde dat het kabinet is gevallen. Het was zó onnodig.”

Hoe kijkt u terug op de afgelopen week?

“Teleurgesteld. Nadat er decennia geen migratiebeleid is gevoerd, leek er eindelijk een doorbraak. Kijk naar de woningnood. In 2022 kwamen er net zo veel mensen bij als er in Eindhoven wonen, 227 duizend. Maar we hebben geen nieuw Eindhoven gebouwd. We waren het bijna eens over meer grip op arbeidsmigratie, asiel en buitenlandse studenten.”

“Ik begrijp niet dat de ChristenUnie niet wilde instemmen met een compromis dat de partij vorig najaar nog wel net te dragen vond en dat minder ver gaat dan in Duitsland, dat ook niet bepaald een hardliner is op migratie. En ik snap niet dat de VVD daarna niet alsnog het compromis pakte. Er lag meer dan we de afgelopen twintig jaar hebben gedaan. Weer bleek hoe lastig het politieke midden migratie vindt. Terwijl de oplossing alleen uit het midden kan komen. Wij moeten de verschillen overbruggen. Omdat we mensen die in eigen land voor hun leven moeten vrezen altijd een plek willen bieden en omdat we migratie nodig hebben, zullen we er grip op moeten krijgen. Zonder grip geen draagvlak.”

Waarom vinden middenpartijen dat zo lastig?

“Ten onrechte heeft ook bij mijn partij in het verleden de gedachte wortel geschoten dat migratie een rechts thema is. Dat is het niet. We hebben het overgelaten aan de flanken. Waarbij rechts ‘nul migratie’ roept en er niet bij vertelt dat de prijs daarvoor bevolkingskrimp en dus economische krimp is. En links roept ‘geen beperkingen’, terwijl de mensen die de negatieve kant van migratie als eerste ervaren de mensen zijn waar links voor zegt op te komen. De flanken blijven hangen in het eigen gelijk van halve waarheden. De afwezigheid van een politiek midden op migratie is benzine in de motor van rechts.”

Is het politieke midden niet dood met de val van dit kabinet? Deze partijen hadden het over de laatste kans om iets te laten zien.

“Dood? Nee, dat vind ik te somber. Ik weiger me daarbij neer te leggen. Ik werkte op een basisschool in Rotterdam ten tijde van Pim Fortuyn. Ik zag hoe de negatieve aspecten van migratie niet mochten worden besproken terwijl ze wel werden ervaren. Mijn oude wijk Carnisse is de laatste jaren onherkenbaar veranderd en ontwricht door arbeidsmigratie. Het is het domein geworden van pandjesbazen, waar arbeidsmigranten slecht worden gehuisvest in te kleine huizen, waar je in de straten vooral nog Oost-Europese nummerborden ziet.”

Ergert u zich aan de huidige politieke cultuur?

“Helaas is de politiek te vaak een spel van vliegen afvangen, van op de ander gaan staan om zelf groter te worden. Compromis lijkt soms een vies woord geworden. Maar als je alleen maar vasthoudt aan je eigen principes moet je niet in een coalitie gaan zitten.”

Uw eigen CDA dreigde met een kabinetscrisis over stikstof.

“Ho ho! Wij hebben bij dit onderwerp nóóit gezegd: my way or the highway. Als we dat hadden gedaan, hadden we al maanden geleden naar de koning gekund. Wij hebben juist gezegd dat we eerst de provincies en de boeren wilden horen om daarna de heronderhandeling aan te gaan. We zijn ervan overtuigd dat 2035 een reëler jaartal is dan 2030 om de stikstofdoelen te halen. Maar we wilden het kabinet niet zomaar laten vallen omdat we dat onverantwoord vonden.”

Hoe moet het nu verder met uw CDA?

“Er wordt vaak gesproken over het CDA als een voormalige grote partij die een groot deel van haar macht heeft ingeleverd. Maar zo moeten we niet over onszelf spreken. We zijn een heel gewone partij die in opbouw is. En die dit moment moet aangrijpen om de bladzijde om te slaan en met een nieuwe partijleider een nieuw hoofdstuk te beginnen.”

Bent u team-Derk Boswijk of team-Henri Bontenbal?

“Haha, ik ben team-CDA.”

Moet de leider uit de fractie komen?

“Ik denk dat er verschillende kandidaten zijn. Zeker deze twee, maar ik denk dat gedeputeerde Mirjam Sterk en Europarlementariër Jeroen Lenaers ook op dat lijstje horen. Er zijn ook nog anderen.”

In 2012 koos het CDA bewust voor de oppositie om te herbronnen. Moet dat niet weer?

“Ja kijk... Ik vind... Dat is niet een vraag die door mij moet worden beantwoord, maar door de fractie, na de verkiezingen. Piet Steenkamp zei bij de oprichting van het CDA: wij zijn het tegenovergestelde van polarisatie. Wij zijn geen partij voor langs de kant. Je bent toch niet de politiek ingegaan om het heerlijk eens te zijn met jezelf? Je wil toch wat bereiken voor de mensen die op je stemden?”

Hoe kijkt u na wat er vorige week is gebeurd aan tegen Mark Rutte?

“Een premier die zó lang heeft gezeten, daar valt kritiek op te uiten. Ik zie dat sommigen zich vooral daarop richten. Ideologisch valt er ook voldoende af te dingen op de VVD, met het heilige geloof in een kleine overheid en een markt die als vanzelf alles oplost. Dit hele departement van volkshuisvesting was gewoon geschrapt! Maar alle kritiek op Mark Rutte is wel erg massief geworden. Als de kruitdampen straks zijn opgetrokken en we terugkijken, zullen we een man zien die heel veel heeft betekend voor Nederland. Die Nederland door een aantal heel moeilijke crises heeft geloodst. Die de vaardigheid had om mensen bij elkaar te brengen.”

Weet u wie ook heel veel kritiek kreeg? Ene Hugo de Jonge.

“Hm.”

Was die kritiek terecht?

“Uhm, ja, het hoort bij het vak. Het is niet dat het me koud laat, ik ben geen machine. Maar het is wel zo dat je er na verloop van tijd beter mee leert omgaan. De eerste column die kritiek op mij had in mijn tijd als wethouder in Rotterdam las ik drie keer en daar zat ik de rest van de dag mee. En nu ben ik zoveel kritische columns verder dat ik niet eens meer tijd heb om ze te lezen. Kritiek over beleidskeuzes: prima. Veel moeilijker zijn aanvallen op je integriteit. Dat raakt onder je huid. Zeker in de coronatijd was dat heel heftig. Daar werd elke dag met drie treinen over je heen gereden. En toch moest je door.”

Sigrid Kaag stopt omdat het haar gezin raakt.

“We hebben het veel te ver laten komen. Er is zoveel meer kapot dan ons lief is als iemand na de niet-aflatende stroom aan bedreigingen moet zeggen: ik moet nu kiezen voor mijn gezin. Ik heb die heftigheid zelf van dichtbij ervaren. Er wordt gezegd: het hoort erbij, hoge bomen vangen veel wind. Veel wind is niet erg, maar haat en bedreigingen wel. Dat doet wat met je ouders, met je kinderen, met je vrouw.”

Heeft u zelf overwogen om die reden te stoppen?

“We hebben het er thuis zeker over gehad. Het was loodzwaar, maar ik durf te zeggen: we zijn er als gezin sterker door geworden. Ik heb een vrouw die buitengewoon sterk is en ik ben diep onder de indruk van hoe onze kinderen er zich doorheen hebben geslagen. Maar het laat niemand koud. Je kent die dichtregel van Lucebert: ‘Alles van waarde is weerloos.’ Er zullen straks mensen niet naar voren stappen terwijl we juist in de Trêveszaal de beste mensen willen hebben.”