Deliveroo vertrekt eind november uit Nederland, bezorgers krijgen compensatie

Het compensatiebedrag bestaat uit twee delen: een bedrag ter hoogte van 38 procent van hun inkomen in het afgelopen jaar én een bedrag gebaseerd op hun inkomen en arbeidsverleden, laat FNV weten. “Het is uniek dat we afspraken hebben kunnen maken voor de maaltijdbezorgers nu het platform uit Nederland vertrekt. De FNV wil dat recht wordt gedaan aan de maaltijdbezorgers en dit is een redelijke compensatie. Deliveroo wil niet nog meer juridische procedures. Overigens zijn bezorgers vrij om het aanbod wel of niet te accepteren,” zegt FNV-bestuurder Platformwerk Anja Dijkman.

Het platform zei eerder dat het niet groot genoeg is in Nederland om voldoende winst te maken. De bezorgdienst zegt in elf markten wereldwijd actief te zijn en de meeste omzet te behalen op plekken waar het de nummer één of twee in de markt is. Uit Nederland, waar ook Thuisbezorgd en Uber Eats actief zijn, haalt Deliveroo maar 1 procent van zijn omzet. “Het bedrijf heeft vastgesteld dat het bereiken en behouden van een goede marktpositie in Nederland een onevenredige investering vereist, met een onzeker rendement op lange termijn,” verklaarde Deliveroo zijn keuze in augustus.

Vaste dienst

FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen zei eerder dat volgens hem de lage consumentenbestedingen niet de hoofdreden vormen voor het vertrek van Deliveroo. Hij denkt dat het bedrijf wegvlucht, omdat het vreest circa 4500 bezorgers in vaste dienst te moeten nemen. Deliveroo is in Nederland al lang verwikkeld in een juridische strijd over deze kwestie. Het bedrijf wil dat bezorgers worden gezien als zelfstandige ondernemers, maar verschillende rechtbanken hebben hen al bestempeld als werknemers.