Dekker: 73 miljoen erbij voor rechtsbijstand

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming (VVD). Beeld ANP

Dat heeft hij vrijdag laten weten. De sociaal advocaten zien daarom af van de acties die ze voor begin volgend jaar hadden aangekondigd.

Dekker wil de sociale advocatuur hervormen, zodat er in de toekomst minder rechtszaken worden gevoerd. Maar zijn plannen stuiten op veel weerstand. De ruzie tussen de minister en de pro Deo-advocaten liep de afgelopen tijd hoog op. De advocaten stapten uit het overleg over de hervormingsplannen, omdat Dekker geen extra geld wilde uittrekken om de meest acute problemen op te lossen. Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is daarvoor de komende jaren 25 tot 30 miljoen euro per jaar nodig.