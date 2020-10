Defensie wil verdubbeling budget om dreigingen tot 2035 aan te kunnen

Militairen van de Luchtmobiele Brigade. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat staat in de donderdag gepresenteerde Defensievisie 2035: Vechten voor een veilige toekomst. Minister Ank Bijleveld van Defensie erkent dat het een ‘fors bedrag’ is. “Dit kabinet heeft eerste stap gezet naar herstel. Het is nu aan volgende kabinetten verdere stappen te zetten om de defensieorganisatie te herstellen, vernieuwen en versterken. Voor ons is nu wel duidelijk dat daar dan een budget tegenover moet staan.”

Alleen al het nakomen van de Navo-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en de Europese verplichtingen kost tussen de 6,5 en 8 miljard euro. Als de krijgsmacht daarnaast ook ‘wendbaar en flexibel’ wordt, hangt daar een prijskaartje van 3,5 tot 5 miljard aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om eenheden die zelfstandig kunnen werken, zonder ondersteuning, bijvoorbeeld door het inzetten van technologische hoogstandjes.

Moeizame samenwerking

Bijleveld zet ook in op intensievere samenwerking in Europa. “We moeten durven spreken over een verdeling van taken.” Ook wil Bijleveld dat de legers van de landen onderling beter met elkaar kunnen communiceren. Dat gaat nu moeizaam omdat de verschillende nationale krijgsmachten andere radio’s gebruiken. “Terwijl we sámen moeten zorgen voor de veiligheid van ons grondgebied.”

Alle dreigingen nemen toe en worden complexer, bijvoorbeeld omdat ze niet zichtbaar zijn. “Cyberdreigingen kunnen onze democratie echt ondermijnen en voor onrust zorgen.” Bijleveld ziet cyber als de grootste bedreiging voor onze veiligheid. “De cyberoorlog is al dagelijks aan de gang.”

‘Enorme argeloosheid’

De CDA-bewindsvrouw Bijleveld ‘stoort’ zich eraan en vindt het ‘verbazingwekkend’ dat Nederlanders het leven in vrijheid vanzelfsprekend vinden. “We vinden het allemaal zo gewóón.” Als voorbeeld van de ‘enorme argeloosheid’ noemt ze Chinese uitwisselingsstudenten die in ons land komen studeren. “Die komen van de Chinese defensieacademie en komen dan hier kernfysica of lucht- en ruimtevaarttechniek studeren. Na hun studie gaan ze met onze gegevens weer vrolijk aan het werk op de Chinese defensieacademie. Dan denk ik: ja, hállo!”

Bijleveld vindt dat de minister van Onderwijs die studenten voor hun komst naar Nederland moet onderwerpen aan een strenge screening. “Dat kan ook betekenen dat je studenten weigert. We moeten véél waakzamer zijn. Wij willen gewoon niet dat onze informatie bij de defensieacademie in China terechtkomt.”