Deelnemende gemeenten wietproef bekend

Aan het experiment met legale wietteelt doen onder andere Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Maastricht, Nijmegen en Arnhem mee. Ook Zaanstad, Heerlen en Hellevoetsluis nemen deel, blijkt uit ministeriële stukken waarop het ANP de hand heeft gelegd.

Breda, Maastricht en Heerlen zijn wegens hun ligging aangemerkt als ‘grensgemeenten’. Dat betekent dat coffeeshops daar geen wiet mogen verkopen aan buitenlanders. Dat moet voorkomen dat drugstoerisme een vlucht neemt.

De commissie die zich in opdracht van het kabinet over de aanmeldingen heeft gebogen, brengt donderdag haar advies uit. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en zijn collega Bruno Bruins (Medische Zorg) nemen dat advies, waarin deze tien gemeenten worden aanbevolen, over.

De vijf grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven, gaven eerder al aan niet mee te zullen doen aan het experiment. Alleen gemeenten die alle coffeeshops binnen de gemeentegrenzen meekrijgen met het experiment mogen meedoen, en dat is in Amsterdam al onhaalbaar verklaard.

Een aantal andere gemeenten waar de wietteelt clandestien blijft, wordt tegelijkertijd gevolgd om de resultaten te kunnen vergelijken. Die controlegroep moet nog worden aangewezen.