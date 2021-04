Deel van een schep gevonden bij zoektocht lichaam Sumanta Bansi

Sumanta Bansi Beeld Opsporing Verzocht

Maandag begon de politie opnieuw met zoeken naar het lichaam van de in 2018 verdwenen studente Sumanta Bansi (22) uit Hoorn. Er wordt gezocht in recreatiegebied De Hulk aan de IJsselmeerdijk tussen Scharwoude en Hoorn. De politie heeft het gebied afgezet.

Volgens de politie is de Hoornse vrouw begraven. Daarbij is vermoedelijk gebruikgemaakt van een schep, die mogelijk afgebroken is en in het water zou zijn gegooid. Tijdens de zoekactie van maandag werd een onderdeel van een schep gevonden.

Of het gevonden onderdeel afkomstig is van de schep die gebruikt zou zijn om Bansi te begraven, wordt onderzocht.

Vandaag wordt opnieuw gezocht naar het lichaam van de sinds februari 2018 vermiste Sumanta Bansi uit #Hoorn. Dit keer zoeken wij, zowel in het water als op het land, in recreatiegebied De Hulk in #Scharwoude. — Politie NHN (@POL_NHN) 19 april 2021

Sumanta Bansi wordt sinds februari 2018 vermist. De politie vermoedt dat haar ex-minnaar Manodj B., diens vrouw, vader Dwarka en broer Dennis betrokken zijn bij de verdwijning. De student biomedische wetenschappen woonde ten tijde van haar verdwijning bij Manodj, zijn vrouw en vader in huis.

Het gebied bij Scharwoude waar gezocht wordt. Beeld Loek Buter

Uit opgevraagde informatie door de politie blijkt dat de auto van het gezin de dag na het laatste levensteken van Bansi in de buurt van de Afsluitdijk is gesignaleerd. Ondanks meerdere zoekacties van de politie in het Robbenoordbos, in de kop van Noord-Holland, werd Bansi’s lichaam tot nu toe niet gevonden.

Jerrycans met chemicaliën

Bansi raakte twee keer zwanger van Manodj. De tweede keer weigerde ze een abortus. Kort nadat ze de zwangerschap bekendmaakte, verdween ze.

Uit de onderzoeksstukken blijkt dat de recherche in de zomer van 2019 een gesprek heeft opgevangen tussen de twee broers, waarin Manodj zegt chemicaliën te hebben gestolen op zijn werk. Het zou volgens de politie gaan om het middel Flowsan VC 95, een middel dat bestaat uit natriumhydroxide dat weefsel verteert. Vervolgens bespreken ze hoe het middel geactiveerd kan worden.

Later die nacht registreerden camera’s hoe de broers met jerrycans de woning van Manodj in Hoorn binnengaan. Diezelfde jerrycans werden later leeg in het huis aangetroffen.

Moordwapen

Naast de jerrycans beschikt de recherche ook over verschillende audiofragmenten waarin de familie de zaak bespreekt. Zo is te horen dat Manodj B. zegt dat hij ‘haar gewoon heeft vermoord’. Ook praat hij met zijn broer over de ‘staat van het lichaam’ en een moordwapen dat weggegooid moet worden. Op 20 juli zegt Manodj B: “Ik heb haar dwars door haar hart gestoken.”

Manodj B. werd afgelopen najaar aangehouden en zit vast. Zijn vrouw, broer Dennis, en vader Dwarka werden eveneens opgepakt, maar zijn inmiddels weer op vrije voeten. Ze worden nog wel alle vier verdacht van betrokkenheid bij moord.