Deel starters uit ‘pechgeneratie’ kan minder geld lenen voor hypotheek door regel DUO

Hoewel het leenstelsel dit jaar wordt afgeschaft, precies acht jaar na de invoering in 2015, blijven veel studenten van de zogeheten ‘pechgeneratie’ achter met een studieschuld van tienduizenden euro’s en een schamele compensatie van duizend euro. Nu blijkt uit onderzoek van hypotheekadviseur Frits dat starters die tussen de twee stelsels in vielen, extra moeilijkheden kunnen krijgen bij het vinden van een hypotheek.

15 of 35 jaar

Wie zowel van de basisbeurs als het leenstelsel gebruik heeft gemaakt, mag namelijk kiezen tussen een aflostermijn van 15 jaar (de standaardtermijn onder het oude stelsel) of 35 jaar (zoals onder het leenstelsel). Die keuze mogen zij pas doorgeven tegen het einde van de ‘aanlooptijd’, de periode van twee jaar na afstuderen waarin ze wel mogen beginnen met aflossen, maar niets verplicht zijn. Vervolgens gaat de aflostermijn pas in per 1 januari vanaf het volgende kalenderjaar. Dus kunnen starters bijna drie jaar na afstuderen pas hun aflostermijn zwart-op-wit zetten.

Wie binnen die drie jaar een huis wil kopen, komt mogelijk in de problemen met een hypotheek, meldt hypotheekadviseur Frits. Je kunt namelijk meer hypotheek krijgen bij een aflostermijn van 35 jaar, maar zolang die keuze niet is doorgegeven, gaan de meeste banken uit van 15 jaar, blijkt uit onderzoek. Dat kan tienduizenden euro’s schelen, meldt Frits. Hoe hoger de schuld, hoe groter het verschil in hypotheek.

Wettelijk vastgelegd

Een woordvoerder van DUO bevestigt dat oud-studenten die van beide stelsels gebruikmaakten pas na ongeveer twee jaar hun aflostermijn kunnen doorgeven. “Dat is momenteel lastig om eerder te doen, want dit is wettelijk vastgelegd.” De dienst biedt in principe een oplossing, namelijk een verklaring waarop staat dat iemand zijn aflostermijn zelf mag bepalen. Maar Frits meldt na een navraag dat de meeste banken deze verklaring niet voldoende vinden, omdat er nog niets vaststaat.

Volgens Thomas de Leeuw van hypotheekadviseur Frits, kunnen ongeveer 150.000 studenten hun aflostermijn zelf kiezen. Natuurlijk kan en wil maar een deel van hen al binnen drie jaar een huis kopen. Hoeveel starters dat zijn, weet De Leeuw niet. “Maar dit is wel een periode in het leven waarin veel mensen overwegen een huis te kopen. De trend is dat mensen steeds ouder worden voordat ze een eerste huis kopen. Dit beleid van DUO werkt dat nog verder in de hand.”

Weinig keus

De voormalige Amsterdammers Chris (29) en Nicky (30), die niet met hun achternaam in de krant willen, zijn onlangs verhuisd naar Haarlem, maar door de regels van DUO werd dat ze niet makkelijk gemaakt. “In eerste instantie hield onze zoektocht op, want Nicky werd verteld dat ze haar aflostermijn niet kon wijzigen,” vertelt Chris. “We konden geen huis kopen omdat de studielening zo zwaar zou meetellen. We bleven aandringen, omdat we de argumenten van DUO niet juist vonden. Uiteindelijk bleek wel dat we het konden omzetten naar 35 jaar. Uiteindelijk konden we daardoor ruim 50.000 euro meer lenen.”

De twee vertellen dat er weinig banken zijn die de verklaring voor het zelf bepalen van de aflostermijn accepteren. “Uiteindelijk zijn we bij ASN terechtgekomen en we weten dat ook Rabobank de verklaring accepteert,” zegt Nicky. “Slechts een paar van de banken die we hadden uitgezocht waren bereid zo’n verklaring te accepteren. We hadden dus weinig keus.”

